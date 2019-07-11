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Информационный сайт города Гусева

На Маяковской ТЭС прошли антитеррористические и пожарные учения

11 июля 2019, 11:16
На Маяковской теплоэлектростанции в Гусеве сегодня прошли совместные антитеррористические и пожарные учения. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

По замыслу организаторов, двое злоумышленников проникли на объект и заминировали ТЭС. Две условных бомбы удалось обезвредить, но одна взрывчатка всё-таки сдетонировала рядом с цистерной дизельного топлива. На её тушение сразу же выдвинулись пожарные расчёты.

Всего в учениях приняли участие около ста человек, чуть менее половины из них — это персонал ТЭС. В обычной жизни они менеджеры, электрики и кадровики, в экстренной ситуации — спасатели.

Борис Гаврилюк, ведущий специалист ГО и ЧС Калининградской ТЭЦ 2:
— Постарались отработать полный объём задач по ликвидации разлива нефтепродуктов. Постарались, чтобы на 90% соответствовала той динамике, которая прописана в планах. Сегодня мы совершили марш из Калининграда в Гусев. В соответствии с нормативами мы его выполнили на оценку хорошо.
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тэс Маяковское учения
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