Компания «Березка-Комплекс», ранее принадлежавшая экс-вице-премьеру областного правительства Александру Егорычеву, подала заявление в Арбитражный суд Калининградской области об оспаривании изъятия у нее земли. Речь идет о земельном участке площадью 1,6 тыс. кв.м на центральной площади Гусева, которая сейчас реконструируется, сообщается на сайте «Новый Калининград.Ru».
Как видно из определения суда, оспаривается решение администрации города об изъятии земли для муниципальных нужд, принятое в феврале 2019 года. Размер компенсации за изъятие участка в данном постановлении не приводится.
С октября 2017 года владельцем компании является член калининградской коллегии адвокатов «Модус» Александр Алборишвили. Директором остается Олеся Сафонова — менеджер компаний, записанных на брата Александра Егорычева, Антона Егорычева.
Компания, принадлежавшая Егорычеву, обжалует изъятие у нее земли в центре Гусева
11 июля 2019, 13:00
Берёзка Александр Егорычев
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