/ / / Афанасий Терентьевич Илларионов — глава Гусева в 50-60 годы XX века

17 июля 2019, 19:01

Владимир Летягин

С 1950 по 1963 годы первым секретарем Гусевского горкома КПСС, а после до 1967 года председателем горисполкома, был Афанасий Терентьевич Илларионов. С этим человеком в нашем городе связано целая эпоха. В это время город активно развивался — строились заводы и возводилось жилье. Пожилые люди нашего города наверняка его помнят.Родился Афанасий Терентьевич в Алтайском крае в 1907 году. До переезда в нашу область он занимал ряд постов в органах Советской власти и КПСС в Алтайском крае и Новосибирской области.За работу в Калининградской области Афанасий Терентьевич был награжден орденом Ленина и орденом «Знак почета». Кроме Гусевского городского округа с 1946 по 1950 годы он возглавлял Черняховский район.К сожалению фотографии Афанасия Терентьевича найти не удалось. Также не удалось выяснить, как сложилась его дальнейшая судьба и когда, и где умер.