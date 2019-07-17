/ / / Афанасий Терентьевич Илларионов — глава Гусева в 50-60 годы XX века

Родился Афанасий Терентьевич в Алтайском крае в 1907 году. До переезда в нашу область он занимал ряд постов в органах Советской власти и КПСС в Алтайском крае и Новосибирской области.
За работу в Калининградской области Афанасий Терентьевич был награжден орденом Ленина и орденом «Знак почета». Кроме Гусевского городского округа с 1946 по 1950 годы он возглавлял Черняховский район.
К сожалению фотографии Афанасия Терентьевича найти не удалось. Также не удалось выяснить, как сложилась его дальнейшая судьба и когда, и где умер.
Владимир Летягин