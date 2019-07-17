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Афанасий Терентьевич Илларионов — глава Гусева в 50-60 годы XX века

17 июля 2019, 19:01
С 1950 по 1963 годы первым секретарем Гусевского горкома КПСС, а после до 1967 года председателем горисполкома, был Афанасий Терентьевич Илларионов. С этим человеком в нашем городе связано целая эпоха. В это время город активно развивался — строились заводы и возводилось жилье. Пожилые люди нашего города наверняка его помнят.

Родился Афанасий Терентьевич в Алтайском крае в 1907 году. До переезда в нашу область он занимал ряд постов в органах Советской власти и КПСС в Алтайском крае и Новосибирской области.

За работу в Калининградской области Афанасий Терентьевич был награжден орденом Ленина и орденом «Знак почета». Кроме Гусевского городского округа с 1946 по 1950 годы он возглавлял Черняховский район.

К сожалению фотографии Афанасия Терентьевича найти не удалось. Также не удалось выяснить, как сложилась его дальнейшая судьба и когда, и где умер.

Владимир Летягин
история
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Г
# 1Гость Андрей
Очень хорошо, что вспомнили. О годах советской власти в Гусеве мы к сожалению знаем очень не много. А ведь это целая эпоха.  
Вчера, 19:07   ЦитироватьОтветить
20
L
# 2Leonid
Сын Илларионов Владимир Афанасьевич полковник милиции зам начальника УВД начинал в Гусевском ОВД
Вчера, 19:28   ЦитироватьОтветить
10
В
# 3Ввдим Михайлович Исаев
Очень хотелось бы всё-таки узнать о дальнейшей жизни Афанасия Терентьевича и его семьи. Я служил в эти годы в Гусеве , знал его семью. Служба сложилась так, что ( как и у большинства офицеров!) перевели в другое место в 1968 году. В 1971 был в Гусеве и узнал, что его сын Вячеслав умер, семья переехала в Калининград, где служил в органах МВД старший сын. У Афанасия Терентьевича было двое внуков : Наташа (1961 года рождения и Михаил, 1959 года рождения) , сноха - красавица Светлана Михайловна( в девичестве Колпакова, дочь офицера-политработника, 1937 года рождения). Ведь сколько прошло времени, а помню до деталей. Может быть кто и откликнется!
Вчера, 19:45   ЦитироватьОтветить
20

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