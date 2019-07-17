Участок тротуара по улице Победы в Гусеве уже больше месяца находится в разобранном состоянии. Подрядная организация ООО «Виттенберг», согласно муниципальному контракту, должна была в срок до 12 июля завершить здесь перекладку тротуарной плитки. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Старая плитка снята, на объект завезена новая. Пока она находится в паллетах, а жители вынуждены обходить ремонтируемый тротуар по проезжей части.
Напомним, 3 июня был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Виттенберг». Он предусматривает ремонт тротуаров по улице Железнодорожной (от ж/д переезда в сторону пос. Липово и от дома № 8 до ул. Ульяновых), по улице Победы (от дома № 1 до дома № 5), по улице Московской (от дома № 6 до дома № 8 и от дома № 28 до пересечения с пер. Пионерский).
В Гусеве подрядчик затягивает с ремонтом тротуара на улице Победы
17 июля 2019, 18:42ремонт
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