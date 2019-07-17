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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве подрядчик затягивает с ремонтом тротуара на улице Победы

17 июля 2019, 18:42
Участок тротуара по улице Победы в Гусеве уже больше месяца находится в разобранном состоянии. Подрядная организация ООО «Виттенберг», согласно муниципальному контракту, должна была в срок до 12 июля завершить здесь перекладку тротуарной плитки. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Старая плитка снята, на объект завезена новая. Пока она находится в паллетах, а жители вынуждены обходить ремонтируемый тротуар по проезжей части.

Напомним, 3 июня был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Виттенберг». Он предусматривает ремонт тротуаров по улице Железнодорожной (от ж/д переезда в сторону пос. Липово и от дома № 8 до ул. Ульяновых), по улице Победы (от дома № 1 до дома № 5), по улице Московской (от дома № 6 до дома № 8 и от дома № 28 до пересечения с пер. Пионерский).
ремонт
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Г
# 1Гость Дмитрий
Кто бы сомневался...Если уже тротуар доделать в срок не могут,то что же будет с площадью?Про мост вообще молчу.

Как же нужно ненавидеть своих жителей,что даже до сих пор не сделать ограждение для пешеходов,вынужденных обходить этот долгострой.
Вчера, 19:07   ЦитироватьОтветить
50
О
# 2ООО Виттенберг
Администрация не может дать проектное решение ждут Китаева (который в отпуске на служебной машине в Черногории) поэтому и не приступаем к ремонту. Мы не хотим чтобы получилось как с Вашим пешеходным мостом.
Вчера, 19:30   ЦитироватьОтветить
30
Н
# 3Неон
Информация о машине не фейк?
Вчера, 19:40   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 4Гость Гость
ООО Виттенберг,
Только истинные патриоты способны ездить в отпуск на служебной машине в Черногорию...
Вчера, 19:44   ЦитироватьОтветить
20
В
# 5Валерий
Вы посмотрите как сделали тротуар от магазина к ул. Ульянова. Гоняют трех работяг, то сначала начнут, то с середины, то их нет, потом видим их на Победе. Такое ощущение что они кругом одни работают.А плитку положили как бык побрызгал.У нас недавно дорожники ложили плитку во дворах настоящие мастера, все ровно как и должно быть. Короче накосячили узбеки, а ведь это должно делаться красиво и надолго, как бы не хотели ООО Виттенберг, а уже получается как с мостом!!!
Вчера, 19:56   ЦитироватьОтветить
10
С
# 6Сэм
Интересно,на какой укатил? Шкода в Гусеве. Сегодня видел. Лагуна и сотка точно не доедут. Остается Солярис, Флюенс и Орландо..
Вчера, 20:52   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 7Житель.
Вчера так сильно там упал мужчина. Видать под ноги не смотрел и в этот песок и локтями и лицом, страшно смотреть было.  

В на Зое Космодемьянской, у ОлдСити, они проводили газ, разворотили тротуар, щас себе площадку делают, и то же встали, лежит там грустно эта плитка и тротуар не пойми какой. Их площадка ладно, а вот тротуар бы восстановить не мешало бы, а то закидали абы как яму которую разворотили, пройтись по ней невозможно, приходится обходить. Эх, Цуканова на вас нет... 
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить
02

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