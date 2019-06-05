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Заключён контракт с подрядной организацией на ремонт тротуаров в рамках программы конкретных дел

5 июня 2019, 18:18
Заключён контракт с подрядной организацией на ремонт тротуаров в рамках программы конкретных дел
3 июня был заключен контракт с подрядной организацией ООО «Виттенберг», согласно которому будет произведен ремонт участков тротуара на нескольких улицах города. Работы выполняются в рамках программы конкретных дел и должны завершиться до 12 июля.

  • по улице Железнодорожной (от ж/д переезда в сторону пос. Липово)
  • по улице Железнодорожной (от дома № 8 до ул. Ульяновых)
  • по улице Победы (от дома № 1 до дома № 5)
  • по улице Московской (от дома № 6 до дома № 8 и от дома № 28 до пересечения с пер. Пионерский)
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