/ / / Заключён контракт с подрядной организацией на ремонт тротуаров в рамках программы конкретных дел

5 июня 2019, 18:18

по улице Железнодорожной (от ж/д переезда в сторону пос. Липово)



по улице Железнодорожной (от дома № 8 до ул. Ульяновых)



по улице Победы (от дома № 1 до дома № 5)



по улице Московской (от дома № 6 до дома № 8 и от дома № 28 до пересечения с пер. Пионерский)



3 июня был заключен контракт с подрядной организацией ООО «Виттенберг», согласно которому будет произведен ремонт участков тротуара на нескольких улицах города. Работы выполняются в рамках программы конкретных дел и должны завершиться до 12 июля.