/ / / Гусев и литовский город Казлу-Руда подписали грантовый контракт, направленный на развитие соцуслуг

Два партнера из Литвы и России — «Центр социальных поддержки Казлу-Руда» и «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» стремятся усовершенствовать уход за пожилыми людьми путем сокращения социальной изоляции, обеспечивая комфортные условия жизни по обе стороны границы. Планируется развивать новые и улучшить имеющиеся услуги для пожилых людей и инвалидов.
Появятся модернизированная кухня, ряд реабилитационного оборудования и инструментов, автомобиль и лифт для инвалидов. Ухаживающие за больными социальные работники и волонтеры повысят свои знания в области социальной помощи.
Программа профинансирует проект в размере 151 538,85 евро, а продолжительность проекта составит 18 месяцев.
В рамках этого гранта «Комплексный центр» закупит следующее оборудование:
- Кресла-коляски;
- Костыли с подмышечной опорой и опорой под локоть;
- Противопролежневый матрас;
- Ходунки-роллаторы и шагающие ходунки;
- Трость четырехопорная и многофункциональная со стульчиком;
- Многофункциональная кровать;
- Кресло туалет;
- Сиденье для ванны;
- Регулируемый подголовник;
- Палки для скандинавской ходьбы;
- Кресло-коляска с электроприводом.