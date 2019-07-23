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Гусев и литовский город Казлу-Руда подписали грантовый контракт, направленный на развитие соцуслуг

23 июля 2019, 12:12
Гусев и литовский город Казлу-Руда подписали грантовый контракт, направленный на развитие соцуслуг
Города Гусев и Казлу-Руда подписали первый грантовый контракт «Развитие социальных услуг в муниципалитете Казлу-Руда и Гусевском городском округе».

Два партнера из Литвы и России — «Центр социальных поддержки Казлу-Руда» и «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» стремятся усовершенствовать уход за пожилыми людьми путем сокращения социальной изоляции, обеспечивая комфортные условия жизни по обе стороны границы. Планируется развивать новые и улучшить имеющиеся услуги для пожилых людей и инвалидов.

Появятся модернизированная кухня, ряд реабилитационного оборудования и инструментов, автомобиль и лифт для инвалидов. Ухаживающие за больными социальные работники и волонтеры повысят свои знания в области социальной помощи.

Программа профинансирует проект в размере 151 538,85 евро, а продолжительность проекта составит 18 месяцев.

В рамках этого гранта «Комплексный центр» закупит следующее оборудование:

  • Кресла-коляски;
  • Костыли с подмышечной опорой и опорой под локоть;
  • Противопролежневый матрас;
  • Ходунки-роллаторы и шагающие ходунки;
  • Трость четырехопорная и многофункциональная со стульчиком;
  • Многофункциональная кровать;
  • Кресло туалет;
  • Сиденье для ванны;
  • Регулируемый подголовник;
  • Палки для скандинавской ходьбы;
  • Кресло-коляска с электроприводом.
приграничное сотрудничество Литва инвалиды пенсионеры
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