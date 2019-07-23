/ / / Гусев и литовский город Казлу-Руда подписали грантовый контракт, направленный на развитие соцуслуг

23 июля 2019, 12:12

Кресла-коляски;



Костыли с подмышечной опорой и опорой под локоть;



Противопролежневый матрас;



Ходунки-роллаторы и шагающие ходунки;



Трость четырехопорная и многофункциональная со стульчиком;



Многофункциональная кровать;



Кресло туалет;



Сиденье для ванны;



Регулируемый подголовник;



Палки для скандинавской ходьбы;



Кресло-коляска с электроприводом.



Города Гусев и Казлу-Руда подписали первый грантовый контракт «Развитие социальных услуг в муниципалитете Казлу-Руда и Гусевском городском округе».Два партнера из Литвы и России — «Центр социальных поддержки Казлу-Руда» и «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» стремятся усовершенствовать уход за пожилыми людьми путем сокращения социальной изоляции, обеспечивая комфортные условия жизни по обе стороны границы. Планируется развивать новые и улучшить имеющиеся услуги для пожилых людей и инвалидов.Появятся модернизированная кухня, ряд реабилитационного оборудования и инструментов, автомобиль и лифт для инвалидов. Ухаживающие за больными социальные работники и волонтеры повысят свои знания в области социальной помощи.Программа профинансирует проект в размере 151 538,85 евро, а продолжительность проекта составит 18 месяцев.В рамках этого гранта «Комплексный центр» закупит следующее оборудование: