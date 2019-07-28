GS Nanotech отмечает своё 7-летие

28 июля 2019, 21:24

В этом году предприятию GS Nanotech исполнилось 7 лет. Сегодня в честь события для его сотрудников был в организован уютный семейный праздник. Организаторы приготовили разнообразные активности для всех возрастов и на любой вкус, чтобы было интересно и детям, и взрослым.



«Некоторые наши коллеги работают вместе с 2012 года, а есть и новые специалисты. У одних — семья и дети, другие еще совсем молоды, поэтому задача организаторов состояла в том, чтобы торжество пришлось по вкусу каждому. Ведь важно, чтобы дети, мужья, жены и бабушки, которые сидят с этими детьми, могли прийти на праздник и вместе с семьей хорошо провести время», — рассказывает Анна Филатова, HR-директор GS Nanotech.



День GS Nanotech будут отмечать до позднего вечера. Активности проходят в Гусевском историко-краеведческом музее имени А. М. Иванова, а также под открытым небом. Ориентируясь на опыт европейских стран, было подготовлено множество небольших площадок: квесты, экскурсии, мастер-классы, спектакли, танцевальные батлы и флешмобы, кинопоказ под открытым небом. Кроме того, гостей ждут живая джазовая музыка и другие развлекательные зоны.

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