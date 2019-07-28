Эдиль Эдиль
/ / / GS Nanotech отмечает своё 7-летие
Информационный сайт города Гусева

GS Nanotech отмечает своё 7-летие

28 июля 2019, 21:24
GS Nanotech отмечает своё 7-летие
В этом году предприятию GS Nanotech исполнилось 7 лет. Сегодня в честь события для его сотрудников был в организован уютный семейный праздник. Организаторы приготовили разнообразные активности для всех возрастов и на любой вкус, чтобы было интересно и детям, и взрослым.

«Некоторые наши коллеги работают вместе с 2012 года, а есть и новые специалисты. У одних — семья и дети, другие еще совсем молоды, поэтому задача организаторов состояла в том, чтобы торжество пришлось по вкусу каждому. Ведь важно, чтобы дети, мужья, жены и бабушки, которые сидят с этими детьми, могли прийти на праздник и вместе с семьей хорошо провести время», — рассказывает Анна Филатова, HR-директор GS Nanotech.

День GS Nanotech будут отмечать до позднего вечера. Активности проходят в Гусевском историко-краеведческом музее имени А. М. Иванова, а также под открытым небом. Ориентируясь на опыт европейских стран, было подготовлено множество небольших площадок: квесты, экскурсии, мастер-классы, спектакли, танцевальные батлы и флешмобы, кинопоказ под открытым небом. Кроме того, гостей ждут живая джазовая музыка и другие развлекательные зоны.
Технополис GS
1 144 просмотра   |   10 комментариев
0 голосов
Другие новости по теме
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Есть люди, неразрывно связанные с историей нашего города, А.В. Паршиков один из них
Есть люди, неразрывно связанные с историей нашего города, А.В. Паршиков один из них
В ГАПК прошла неделя молодого избирателя
В ГАПК прошла неделя молодого избирателя
А
# 1Андрей (не Петрович)
Нанайцы у нас привелегированная каста. Для них специально музей перекрыли. Закрытая туса для ограниченного контингента. Простым смертным вход воспрещён.
28 июля 2019 22:14   ЦитироватьОтветить
111
Г
# 2Гостья
Андрей (не Петрович),
Можно подумать сегодня ты хотел  свою семью в музей сводить) Музей за аренду деньги получил, ему тоже надо выживать.
28 июля 2019 23:25   ЦитироватьОтветить
36
Е
# 3ЕвГен
Гостья,
Не поверите,НО именно сегодня собрались с родственниками в наш музей! Подошли,посмотрели,как привелегированный народ за закрытой калиткой веселится - и всё,домой... 
Кстати,это не единственный"облом",что случался с музеем. В расписании написано,что время работы до 17.00,а по факту - закрытую дверь можно   в 16.20 "поцеловать".
28 июля 2019 23:32   ЦитироватьОтветить
71
Г
# 4Гостья
Читайте правильно - это был "уютный семейный праздник", посвященный Дню рождения предприятия, своего рода корпоратив. Только как его проводить сотрудники решают  сами: они решили провести его культурно, вместе с детьми со сладким столом, музыкой, и встречами с интересными людьми. Другие организации его проводят по другому и вход на них посторонним заказан. Объявление, что музей в этот день не работает было опубликовано заранее. Обычно, когда на территории музея проводиться общегородское мероприятие, музей приглашает  горожан. Это был праздник  большой семьи!Спасибо организаторам.
Вчера, 05:06   ЦитироватьОтветить
78
П
# 5Прохожий
Цитата: Гостья
Читайте правильно - это был "уютный семейный праздник", посвященный Дню рождения предприятия, своего рода корпоратив. 
Верным путём идёте, но как то мелковато всё...  
А ведь есть «достойные» примеры для подражания.
Но видимо аборигенам и так сойдёт.
[youtubе]JuXX9dlwGSw[/youtubе]

Цитата: Гостья
Читайте правильно - это был "уютный семейный праздник", посвященный Дню рождения предприятия, своего рода корпоратив. 
Верным путём идёте, но как то мелковато всё.  
А ведь есть «достойные» примеры для подражания.
Но аборигенам и так
 сойдёт…


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГУСЕВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. А.М. ИВАНОВА".
Наименование основного вида деятельности по ОКВЭД: Деятельность музеев. Включает: - деятельность музеев всех видов: художественных музеев, музеев драгоценностей, мебели, костюмов, керамики, серебра, музеев естественной истории, научных и технологических музеев, исторических музеев, включая военные музеи, прочих специализированных музеев.
Дополнительный вид деятельности: Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры. Включает: - функционирование и охрану исторических мест и зданий, памятников культуры. 

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"Статья 27. Цели создания музеев в Российской Федерации
 
Целями создания музеев в Российской Федерации являются:
осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
изучение музейных предметов и музейных коллекций;
публикация музейных предметов и музейных коллекций.
Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации наряду с целями, указанными в части первой настоящей статьи, являются также обеспечение сохранности переданных музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов. (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 357-ФЗ)

Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации наряду с целями, указанными в частях первой и второй настоящей статьи, могут являться обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамбля, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел, осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности.
Музеи, в том числе музеи-заповедники, наряду с деятельностью, направленной на достижение целей, указанных в частях первой - третьейнастоящей статьи, могут осуществлять образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 357-ФЗ)
Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допускается.
Вчера, 09:15   ЦитироватьОтветить
60
А
# 6Андрей (не Петрович)
Гостья, устраивайте свои корпоративы в другом месте! 
Вчера, 09:26   ЦитироватьОтветить
101
Г
# 7Гость Светлана
Ну да,устраивайте в другом месте,бухайте на природе и оставляйте после себя срач!Зависть не самое лучшее в человеке!
Вчера, 10:17   ЦитироватьОтветить
39
Е
# 8ЕвГен
Гостья,
Ну а что мешало провести "семейный праздник" предприятия на самом предприятии? И не пишите про зависть - тут люди удивляются тому,что можно для ЧАСТНОГО корпоратива закрыть городской(!!!)музей!.. Борзоте нет предела.
Вчера, 16:12   ЦитироватьОтветить
71
Н
# 9Недовольная
А почему, я со своей семьей должна была «слушать» , до поздней ночи, громкую музыку из-за вашего «сраного» праздника??Время позднее, воскресенье, спать хочется как бы, на работу утром.Вы не одни в городе находитесь, возле вас дома жилые.Правильно кто-то выше написал, празднуйте  на своей территории.И какая нафиг зависть, когда двенадцатый час ночи а под ухо Музыка на всю «дудит»-вы своём уме о зависти???
Вчера, 18:41   ЦитироватьОтветить
41
Г
# 10Гость Ирина
Да,обидно,что не попали на территорию городского музея,приехали гости с детьми ,хотели показать культурные места,а там чуть ли не под зад пинком,потому что кто-то снял для своих утех..Причем то,что там все с предприятия были- ерунда,были совершенно посторонние люди,где-то взявшие приглашения. Обидно....но Россия ...
что ж поделаешь 
Вчера, 19:43   ЦитироватьОтветить
30

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров