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Аграрии Гусевского округа приступили к уборке урожая

29 июля 2019, 15:28
Аграрии Гусевского округа приступили к уборке урожая
Аграрии Гусевского округа приступили к уборке урожая. Как сообщили в отделе сельского хозяйства администрации округа, на сегодняшний день:

  • из 14213 га зерновых и зернобобовых культур убрано 807 га (5%), урожайность составляет 50, 5, ц/га;
  • из 3699 га технических культур убрано 2314 га озимого рапса (62%), урожайность-32, ц/га.

Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в 2019 году составляет 20, 7 тыс. га.
сельское хозяйство урожай
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