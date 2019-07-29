29 июля 2019, 15:28

из 14213 га зерновых и зернобобовых культур убрано 807 га (5%), урожайность составляет 50, 5, ц/га;



из 3699 га технических культур убрано 2314 га озимого рапса (62%), урожайность-32, ц/га.



Аграрии Гусевского округа приступили к уборке урожая. Как сообщили в отделе сельского хозяйства администрации округа, на сегодняшний день:Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в 2019 году составляет 20, 7 тыс. га.