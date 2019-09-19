Аграрии Калининградской области засеяли больше половины площадей озимых 19 сентября 2019, 16:40

Под урожай 2020 года планируется посеять более 100 тысяч гектаров озимых зерновых и технических культур.



В настоящее время выполнение плана по озимому севу превышает 60%.



Как отмечают в министерстве сельского хозяйства региона, за счёт продолжительного вегетационного периода озимые культуры, как правило, продуктивнее яровых.



Ключевое производство зерна и технических культур региона сконцентрировано в Нестеровском, Правдинском и Гусевском городских округах. На долю этих муниципалитетов приходится свыше половины всей запланированной посевной площади озимых культур — более 66 тысяч гектаров.



Отметим, что параллельно в регионе продолжается уборка урожая-2019.



Общая посевная площадь в этом году составляет 271,4 тысячи гектаров (на 10% больше, чем в 2018 году), из них 128,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур и 43,7 тысячи гектаров технических культур.



Самые крупные посевные площади сосредоточены в Нестеровском (29 313 гектаров), Правдинском (25 497 гектаров) и Гусевском (18 846 гектаров) округах.



Валовой сбор зерна превысил 540 тысяч тонн, рапса — более 120 тысяч тонн.



Средняя по региону урожайность зерновых и зернобобовых составляет 50,8 центнера с гектара, рапса — 32,3. Для сравнения, средняя по России урожайность зерновых и зернобобовых — 27,7 центнера с гектара, рапса — 17,7.



В Калининградской области максимальную урожайность по этим культурам демонстрируют Правдинский (зерновые — 59,2 центнера с гектара) и Славский городские округа (рапс — 41 центнер с гектара).