Под урожай 2020 года планируется посеять более 100 тысяч гектаров озимых зерновых и технических культур.
В настоящее время выполнение плана по озимому севу превышает 60%.
Как отмечают в министерстве сельского хозяйства региона, за счёт продолжительного вегетационного периода озимые культуры, как правило, продуктивнее яровых.
Ключевое производство зерна и технических культур региона сконцентрировано в Нестеровском, Правдинском и Гусевском городских округах. На долю этих муниципалитетов приходится свыше половины всей запланированной посевной площади озимых культур — более 66 тысяч гектаров.
Отметим, что параллельно в регионе продолжается уборка урожая-2019.
Общая посевная площадь в этом году составляет 271,4 тысячи гектаров (на 10% больше, чем в 2018 году), из них 128,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур и 43,7 тысячи гектаров технических культур.
Самые крупные посевные площади сосредоточены в Нестеровском (29 313 гектаров), Правдинском (25 497 гектаров) и Гусевском (18 846 гектаров) округах.
Валовой сбор зерна превысил 540 тысяч тонн, рапса — более 120 тысяч тонн.
Средняя по региону урожайность зерновых и зернобобовых составляет 50,8 центнера с гектара, рапса — 32,3. Для сравнения, средняя по России урожайность зерновых и зернобобовых — 27,7 центнера с гектара, рапса — 17,7.
В Калининградской области максимальную урожайность по этим культурам демонстрируют Правдинский (зерновые — 59,2 центнера с гектара) и Славский городские округа (рапс — 41 центнер с гектара).
Аграрии Калининградской области засеяли больше половины площадей озимых
19 сентября 2019, 16:40