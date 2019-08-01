/ / / В Калининградской области проходит экологический сплав по реке Анграпа

Участники сплава причаливают к берегу у посёлка Маяковское. В октябре 1944-го и январе 45-го на берегах Анграпы шли ожесточённые бои. В братской могиле в центре деревни захоронено более трёхсот шестидесяти советских воинов.
Ольга Веретельник, жительница Гусевского городского округа:
— Очень приятно, что молодые люди отправляются в такой непростой поход и посещают места боевой славы.
Ребята ночуют в палатках, дисциплина в лагере — армейская, паёк — усиленный.
Евгений Феськов, участник сплава:
— Рыбки поймали по ходу, ушицы сделали. Дома так неестся, как здесь.
Анграпа отнимает много сил. Русло извилистое, встречаются водовороты, нужно постоянно маневрировать.
Анастасия Должанская, студент Калининградского морского лицея:
— Мы гребём, несмотря на наших сильных парней, мы забираем у них вёсла и даём время для отдыха, можно подкачаться.
Одна из главных миссий водного похода экологическая, Анграпа нуждается в помощи.
Владислав Вишневский, участник агитационно-экологического сплава:
— Мусора много, конечно, печально, что люди не следят за природой.
Александр Феоктистов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ:
— На каждой стоянке администрации муниципальных районов привозят контейнеры, мы их загружаем, машина подходит и уезжает.
Организация сплава — задача не из простых. На враче экспедиции Марине Боковой лежит особая ответственность за здоровье экипажей. Сплав проходит по местам, куда скорая помощь просто не доедет.
Александр Леонов, командир сплава, главный специалист регионального отделения ДОСААФ:
— Мы не растягиваемся дальше, чем на расстояние прямой видимости, у нас постоянно дежурит группа спасателей от Черняховска, поэтому мы никого не теряем.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Протяжённость очередного этапа 10 километров. Однако путь по воде от посёлка Маяковское до Синявинского карьера займёт около восьми часов.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»