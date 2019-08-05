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В Гусеве планируют сделать капитальный ремонт нескольких улиц общей протяженностью 4 610 метров

5 августа 2019, 11:44
В Гусеве планируют сделать капитальный ремонт нескольких улиц общей протяженностью 4 610 метров
На совещании в МО «Гусевский городской округ» под председательством главы администрации Александра Китаева обсудили вопрос капитального ремонта улиц Советской, Ю. Смирнова, Северной, Маяковского, Лесной и переулка Соснового в рамках международного проекта, который выиграла администрация по программе приграничного сотрудничества. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Общая протяжённость всех улиц составляет 4,610 км. В рамках работ будет заменено не только асфальтобетонное покрытие, но произведены работы по устройству ливневой канализации, обустроены съезды к прилегающим дворовым территориям, устройство двухуровневого наружного освещения, оборудованы места гостевых парковок и установка системы видео наблюдения. Также под всеми улицами будут заменены коммуникации.

Как отметил Александр Китаев, работы по ремонту вышеуказанных улиц можно было бы начать уже сейчас: «Но тогда мы бы парализовали всё автомобильное движение в городе, поэтому считаю работы необходимо начать осенью с ремонта нечётной стороны улицы Советской. Произвести замену коммуникаций и подготовку покрытия для укладки асфальта и тротуарной плитки. А асфальт уложить уже весной».
ремонт приграничное сотрудничество
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