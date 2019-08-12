В рамках работы 3-й летней школы по урбанистике, организованной совместно НИУ ВШЭ и GS Group при поддержке Администрации Гусева и БФУ, участники разрабатывают проект развития территории Технополиса GS с учетом приоритета ее всесторонней интеграции с исторической территорией Гусева.
В целях выявления запросов жителей Гусева на развитие города и формирование предложений по развитию территории Технополиса, с учетом создания нового образовательного кампуса, участники летней школы проводят опрос.
Опрос носит анонимный характер. Данные будут использоваться только в обобщенном виде.
Участники летней школы Технополиса GS проводят опрос жителей Гусева
12 августа 2019, 16:32
Технополис GS
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