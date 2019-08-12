/ / / В посёлке Краснолесье прошёл международный праздник «Соседи»

12 августа 2019, 19:36

А сейчас на самый юго-восток Янтарного края, туда где сходятся границы России, Литвы и Польши. Там прошёл международный праздник «Соседи"-2019. Это один из самых ярких событий в фестивальной палитре региона. Выступления фольклорных коллективов, застолье под открытым небом и походы в лес.Самодеятельные коллективы представляют культуру и традиции соседей, которые одинаково любят и ценят природу знаменитой Роминтской пущи. У каждого из участников праздника есть своя особенная история знакомства со сказочным лесом.Семья Сергеевых из Нестерова приехала на праздник со своим самоваром. Стол Ирины Дубовцевой, из лесной деревушки Сосновки, ломится от пирогов и разносолов.Вера Матусевичус угощает компотом из лесной малины и ежевики. Хозяйки из Краснолесья говорят, что лес дарит не только ягоды и грибы, но и вдохновение.Важная составляющая деревенской ярмарки — дружеские посиделки. Переводчики не нужны, когда хочется поговорить по душам.У людей есть границы, а у природы нет. Соседи из Литвы, Польши и России вместе думают о том, как сохранить Роминтскую пущу для будущих поколений.