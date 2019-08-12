/ / / В посёлке Краснолесье прошёл международный праздник «Соседи»

Самодеятельные коллективы представляют культуру и традиции соседей, которые одинаково любят и ценят природу знаменитой Роминтской пущи. У каждого из участников праздника есть своя особенная история знакомства со сказочным лесом.
Яна Оникийчук, гостья фестиваля:
— Первый раз я здесь была 6 классе, мы жили на старой турбазе, в старом вагончике, у нас были мыши под полом. Это был август, это был звездопад, и это были огромные звёзды, которые летели с неба, этот запах уже осени наступающей. Вот эти листья, яблоки, вот, наверное, с этого момента, я влюбилась в это место.
Семья Сергеевых из Нестерова приехала на праздник со своим самоваром. Стол Ирины Дубовцевой, из лесной деревушки Сосновки, ломится от пирогов и разносолов.
Вера Матусевичус угощает компотом из лесной малины и ежевики. Хозяйки из Краснолесья говорят, что лес дарит не только ягоды и грибы, но и вдохновение.
Елизавета Уфимцева, жительница посёлка Краснолесье:
— Деревянные угощения у нас, так мастерская называется, мы всех угощаем нашими игрушками и дарим радость.
Важная составляющая деревенской ярмарки — дружеские посиделки. Переводчики не нужны, когда хочется поговорить по душам.
Алексей Соколов, директор Виштынецкого эколого-исторического музея:
— Есть потребность у людей общаться и встречаться, как и у всех соседей живущих рядом друг с другом, хотят узнавать друг о друге больше.
Яков Каждан, житель Калининграда:
— На самом деле люди любят друг друга, здесь лучший пример народной дипломатии, пока будет такая дипломатия — будет мир на земле.
У людей есть границы, а у природы нет. Соседи из Литвы, Польши и России вместе думают о том, как сохранить Роминтскую пущу для будущих поколений.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Сотрудники природного парка Виштынецкий предлагают отправиться в лес, где можно повстречать благородного оленя. Музейщики зовут в гости в конце августа на праздник прощания с летом.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»