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В посёлке Краснолесье прошёл международный праздник «Соседи»

12 августа 2019, 19:36
В посёлке Краснолесье прошёл международный праздник «Соседи»
А сейчас на самый юго-восток Янтарного края, туда где сходятся границы России, Литвы и Польши. Там прошёл международный праздник «Соседи"-2019. Это один из самых ярких событий в фестивальной палитре региона. Выступления фольклорных коллективов, застолье под открытым небом и походы в лес.

Самодеятельные коллективы представляют культуру и традиции соседей, которые одинаково любят и ценят природу знаменитой Роминтской пущи. У каждого из участников праздника есть своя особенная история знакомства со сказочным лесом.

Яна Оникийчук, гостья фестиваля:
— Первый раз я здесь была 6 классе, мы жили на старой турбазе, в старом вагончике, у нас были мыши под полом. Это был август, это был звездопад, и это были огромные звёзды, которые летели с неба, этот запах уже осени наступающей. Вот эти листья, яблоки, вот, наверное, с этого момента, я влюбилась в это место.

Семья Сергеевых из Нестерова приехала на праздник со своим самоваром. Стол Ирины Дубовцевой, из лесной деревушки Сосновки, ломится от пирогов и разносолов.

Вера Матусевичус угощает компотом из лесной малины и ежевики. Хозяйки из Краснолесья говорят, что лес дарит не только ягоды и грибы, но и вдохновение.

Елизавета Уфимцева, жительница посёлка Краснолесье:
— Деревянные угощения у нас, так мастерская называется, мы всех угощаем нашими игрушками и дарим радость.

Важная составляющая деревенской ярмарки — дружеские посиделки. Переводчики не нужны, когда хочется поговорить по душам.

Алексей Соколов, директор Виштынецкого эколого-исторического музея:
— Есть потребность у людей общаться и встречаться, как и у всех соседей живущих рядом друг с другом, хотят узнавать друг о друге больше.

Яков Каждан, житель Калининграда:
— На самом деле люди любят друг друга, здесь лучший пример народной дипломатии, пока будет такая дипломатия — будет мир на земле.

У людей есть границы, а у природы нет. Соседи из Литвы, Польши и России вместе думают о том, как сохранить Роминтскую пущу для будущих поколений.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Сотрудники природного парка Виштынецкий предлагают отправиться в лес, где можно повстречать благородного оленя. Музейщики зовут в гости в конце августа на праздник прощания с летом.

Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
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