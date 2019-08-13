/ / / Игорь Всеволодович Эйхенбаум — участник боев под Гумбинненом во время Великой Отечественной войны

13 августа 2019, 21:29

Владимир Летягин

Игорь Всеволодович Эйхенбаум родился в 1910 году в Женеве. Его отцом был известный революционер-анархист Всеволод Волин — сподвижник Нестора Махно.В 20-х годах прошлого века Игорь Всеволодович вместе с отцом оказался во Франции, где работал механиком на заводе Renault. В 1931 году он пошёл служить в армию Франции авиационным механиком.В декабре 1942 года Игорь Всеволодович перешёл на сторону сторонников свободный Франции де Голля. В сентябре 1943 года приехал СССР, где был направлен переводчиком в полк Нормандия-Неман. В октябре 1943 года он получил звание аспиранта (младший лейтенант).В 1944 году Игорь Всеволодович был командирован на передовую, где оставался до окончания войны. Он принимал участие в октябрьском прорыве Советской армии 1944 года под Гумбинненом в качестве переводчика, радионаводчика, офицера связи и корректировщика в корпусе А.С .Бурдейного. В январе 1945 года принимал участие в боевых действиях в рядах танковых частей, где отвечал за взаимодействие с авиацией.После войны Игорь Всеволодович служил во французской армии. Ушёл в отставку в звании майора. Он активно занимался историей полка Нормандия-Неман и созданием музея этого соединения.Игорь Всеволодович награжден орденом почетного легиона, военным крестом с пальмой и серебряной звездой армии Франции, орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды и различными медалями.Игорь Всеволодович Эйхенбаум умер в 1987 году.