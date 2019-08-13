Стройцентр Стройцентр
/ / / Игорь Всеволодович Эйхенбаум — участник боев под Гумбинненом во время Великой Отечественной войны
Информационный сайт города Гусева

Игорь Всеволодович Эйхенбаум — участник боев под Гумбинненом во время Великой Отечественной войны

13 августа 2019, 21:29
Игорь Всеволодович Эйхенбаум — участник боев под Гумбинненом во время Великой Отечественной войны Игорь Всеволодович Эйхенбаум (справа) беседует с космонавтом Владимиром Комаровым. Фотография сделана в 1965 году.
Игорь Всеволодович Эйхенбаум родился в 1910 году в Женеве. Его отцом был известный революционер-анархист Всеволод Волин — сподвижник Нестора Махно.

В 20-х годах прошлого века Игорь Всеволодович вместе с отцом оказался во Франции, где работал механиком на заводе Renault. В 1931 году он пошёл служить в армию Франции авиационным механиком.

Игорь Всеволодович Эйхенбаум — участник боев под Гумбинненом во время Великой Отечественной войны
Игорь Всеволодович Эйхенбаум

В декабре 1942 года Игорь Всеволодович перешёл на сторону сторонников свободный Франции де Голля. В сентябре 1943 года приехал СССР, где был направлен переводчиком в полк Нормандия-Неман. В октябре 1943 года он получил звание аспиранта (младший лейтенант).

В 1944 году Игорь Всеволодович был командирован на передовую, где оставался до окончания войны. Он принимал участие в октябрьском прорыве Советской армии 1944 года под Гумбинненом в качестве переводчика, радионаводчика, офицера связи и корректировщика в корпусе А.С .Бурдейного. В январе 1945 года принимал участие в боевых действиях в рядах танковых частей, где отвечал за взаимодействие с авиацией.


Игорь Всеволодович Эйхенбаум. Фотография сделана в январе 1945 года под Гумбиненом.

После войны Игорь Всеволодович служил во французской армии. Ушёл в отставку в звании майора. Он активно занимался историей полка Нормандия-Неман и созданием музея этого соединения.

Игорь Всеволодович награжден орденом почетного легиона, военным крестом с пальмой и серебряной звездой армии Франции, орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды и различными медалями.


Игорь Всеволодович Эйхенбаум (справа) беседует с начальником Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Фотография сделана в 1982 году.

Игорь Всеволодович Эйхенбаум умер в 1987 году.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
191 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
«Нормандия-Неман» в небе Восточной Пруссии: фильм о легендарной французской эскадрильи
«Нормандия-Неман» в небе Восточной Пруссии: фильм о легендарной французской эскадрильи
Роже Пинон — летчик полка Нормандия-Неман, погибший под Гумбинненом в 1944 году
Роже Пинон — летчик полка Нормандия-Неман, погибший под Гумбинненом в 1944 году
В Гусеве выявлено 4 новых объекта культурного наследия
В Гусеве выявлено 4 новых объекта культурного наследия

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико