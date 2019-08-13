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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать молочную продукцию и куда жаловаться

13 августа 2019, 12:23
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать молочную продукцию и куда жаловаться
В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах потребителей были изменены правила торговли и для продавцов молочных, а также молочных составных и молокосодержащих продуктов (далее — молочная продукция) были установлены новые обязанности, связанные с изменением порядка размещения (выкладки) такой продукции в торговом зале.

Новые требования определены пунктом 33(1) Правил продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55).

Для того, чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом зале более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителя молочных жиров, с 1 июля 2019 года продавец должен выполнить следующие обязанности.

  1. Размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов (например, путем размещения в отдельном холодильном оборудовании, на выделенных для такой продукции полках). Смешение натуральных молочных продуктов с иной продукцией недопустимо.

  2. Размещение (выкладка) молочной продукции без заменителя молочного жира должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Что делать, если в магазине вся продукция смешана на полках, выбор затруднен (приходится изучать маркировку и ценник каждого товара), персонал не реагирует на замечания?

  1. Рекомендуется внести свои замечания в книгу отзывов и предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, «молочной полки», вывески магазина.

  2. Сообщить в письменной (в том числе по электронной почте) или устной форме о выявленных недостатках, приложить фотографии, пояснения о месте нахождения торгового объекта, его наименовании, дате посещения магазина все желающие вправе в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов):

  • в г. Калининграде: 8 (4012) 61-69-13, 53-84-36.

В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:

  • В территориальном отделе в г. Немане: 8-40162-2-3912 с 14 до 17 часов;
  • В территориальном отделе в г. Зеленоградске 8-40150-32959 с 14 до 17 часов;
  • В территориальном отделе в г. Гусеве: 8-40143-32766 с 14 до 17 часов;
  • В территориальном отделе в г. Черняховске: 8-40141-34777 с 14 до 17 часов;
  • В территориальном отделе в г. Багратионовске: 8-40156-32003 с 14 до 17 часов;
  • В территориальном отделе в г. Гурьевске: 74-16-83 с 14 до 17 часов.
Роспотребнадзор
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