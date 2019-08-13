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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация объявила аукцион на строительство стелы под ангела-хранителя

13 августа 2019, 16:09
Городская администрация объявила аукцион на строительство стелы под скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира». Данная информация размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Стела с ангелом хранителем будет высотой 18,6 метров, из которых скульптура 2.8 метра. Снаружи будет облицовка из гранитных плит, а по бокам православные кресты из нержавеющей стали и напылением под золото.



Аукцион пройдёт 21 августа 2019 года. Начальная цена контракта составляет 9,8 миллионов рублей. Подрядчик обязан выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения договора.

Также известно, что скульптурная композиция «Ангел-Хранитель Мира» уже отлита и находится в Гусеве под охраной.

Стоит отметить, что строительные работы в этом месте уже начались, фотографии на днях выложили в группе «ГУСЕВ HD». В городской администрации прокомментировали, что это идёт возведение основания под стелу в рамках первого этапа работ.



Стела со скульптурной композицией «Ангел-Хранитель Мира» будут установлены в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж», как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Русская Победа спасла Париж строительство аукцион
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П
# 1Прохожий
Основание уже метров пять высотой.
Похоже, что "победитель" аукциона, который пройдёт только через неделю, уже трудится в поте лица...

Сегодня, 16:19   ЦитироватьОтветить
41
ж
# 2живу в Гусеве
А зачем православные кресты, без них никак? Ангел-Хранитель Мира, а мир, думаю, не только православие. Не обижайте другие религии.
Сегодня, 16:36   ЦитироватьОтветить
51
г
# 3глас божий
а нам треба синагогу построить, Хрестос был прирождённый семит и ходил в синагогу..люди должны знать историю создания господа бога, и вообще давно пора объединить родоначальную религию иудейскую с её ответвлением революционером Христом, шо служба в синагоге шо в церкви-одинаковы...   и обложить налогом свечи и прочие товары..
Сегодня, 19:23   ЦитироватьОтветить
10
А
# 4Аннушка масло разлила
Цитата: Прохожий
Основание уже метров пять высотой.
Похоже, что "победитель" аукциона, который пройдёт только через неделю, уже трудится в поте лица...

К чему эти аукционы на понижение? Саныч заключай по максимальной цене с друзьями из ооо "мириам". эдик тебе процентик принесёт.
Сегодня, 19:49   ЦитироватьОтветить
10
д
# 5друг
Клоуны а подрядчика  уже нашли говорят же берите своего Юрика ЛАКТИОНОВА МОЖЕТ ДЕЛО ПРОДВИНЕТСЯ . А ТО ОДНИ ПРИЕЗЖИЕ ТО НЕ ДОСТРОЙ РАЗВАЛ ..Плитка всем нравиться возле банка на победе с песком в резиновых сапогах не пройдешь .
Сегодня, 20:05   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 6Горожанин
Если посмотреть на прилагаемые к торгам документы то можно увидеть целую россыпь памятников.  Между стелой и памятником Ленину пристроили и лошадь с отважным генералом (кстати не подумали какое народное название получит эта композиция). Интересно почему только три памятника будут на этом месте. Там легко еще штук пять можно воткнуть.
Сегодня, 20:21   ЦитироватьОтветить
10

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