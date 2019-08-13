Городская администрация объявила аукцион на строительство стелы под скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира». Данная информация размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Стела с ангелом хранителем будет высотой 18,6 метров, из которых скульптура 2.8 метра. Снаружи будет облицовка из гранитных плит, а по бокам православные кресты из нержавеющей стали и напылением под золото.
Аукцион пройдёт 21 августа 2019 года. Начальная цена контракта составляет 9,8 миллионов рублей. Подрядчик обязан выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения договора.
Также известно, что скульптурная композиция «Ангел-Хранитель Мира» уже отлита и находится в Гусеве под охраной.
Стоит отметить, что строительные работы в этом месте уже начались, фотографии на днях выложили в группе «ГУСЕВ HD». В городской администрации прокомментировали, что это идёт возведение основания под стелу в рамках первого этапа работ.
Стела со скульптурной композицией «Ангел-Хранитель Мира» будут установлены в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж», как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Городская администрация объявила аукцион на строительство стелы под ангела-хранителя
13 августа 2019, 16:09Русская Победа спасла Париж строительство аукцион
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