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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация заплатит 4,6 млн руб. за скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира»

21 февраля 2019, 20:21
Городская администрация заплатит 4,6 млн руб. за скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира»
Администрация Гусевского городского округа готова заплатить 4 633 000 рублей за изготовление и постановку авторской скульптурной композиции «Ангел-Хранитель Мира». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В документации указано, что скульптура должна быть высотой 3 м, размах крыльев (ширина скульптуры) 1,85 м, глубина 1,5 м. Она должна быть отлита в бронзе и покрыта листовым сусальным золотом для наружных работ. Ориентировочный вес готового изделия 900 кг.

Городская администрация заплатит 4,6 млн руб. за скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира»
Эскиз скульптурной композиции

Организация должна будет доставить скульптурную композицию к месту установки не позднее 130 календарных дней с момента заключения контракта.

Данная скульптурная композиция будет установлена в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Русская Победа спасла Париж госзакупки
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Эдик -5процентов
# 1Эдик -5процентов
нупопёрло) присматриваю дом в Испании)
Вчера, 20:39   ЦитироватьОтветить1
666
# 2666
Опять, АУ!!!! мы ищем таланты.....
Вчера, 20:42   ЦитироватьОтветить0
Пудель
# 3Пудель
Тяга пошла, закажу за пару сотен в гаражах, как и звезду. Куплю наверное Лексус себе, крузак для нищебродов.
Вчера, 20:57   ЦитироватьОтветить4
Лактионов
# 4Лактионов
Вау, закупка у единственного поставщика.
Вчера, 21:08   ЦитироватьОтветить0
Андрей (не Петрович)
# 5Андрей (не Петрович)
Комментаторы-придурки!
Вчера, 23:04   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 6Гость Гость
Цитата: Андрей (не Петрович)
Комментаторы-придурки!

Петух ты потомственный
Вчера, 23:39   ЦитироватьОтветить0
Иа
# 7Иа
Купите людям 4квартиры на эти деньги, которые реально нуждаются в Гусеве!!
Сегодня, 00:03   ЦитироватьОтветить1
Грезев
# 8Грезев
Предлагаю заменить статую, на большой Х...Й. Он будет символизировать мое отношение к вам нищебродам.
Сегодня, 03:02   ЦитироватьОтветить0

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