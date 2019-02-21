Администрация Гусевского городского округа готова заплатить 4 633 000 рублей за изготовление и постановку авторской скульптурной композиции «Ангел-Хранитель Мира». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В документации указано, что скульптура должна быть высотой 3 м, размах крыльев (ширина скульптуры) 1,85 м, глубина 1,5 м. Она должна быть отлита в бронзе и покрыта листовым сусальным золотом для наружных работ. Ориентировочный вес готового изделия 900 кг.
Эскиз скульптурной композиции
Организация должна будет доставить скульптурную композицию к месту установки не позднее 130 календарных дней с момента заключения контракта.
Данная скульптурная композиция будет установлена в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Городская администрация заплатит 4,6 млн руб. за скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира»
21 февраля 2019, 20:21
Русская Победа спасла Париж госзакупки
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