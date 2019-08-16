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На дорогах Калининградской области появились экспериментальные разделительные полосы

16 августа 2019, 12:58
На дорогах Калининградской области появились экспериментальные разделительные полосы
В Калининградской области появились разделительные полосы жёлтого цвета. Экспериментальная разметка нанесена на дороге от Нестерова до Добровольска. Жёлтый цвет рекомендован новым ГОСТом. Яркая полоса лучше заметна при неблагоприятных погодных условиях. Разметку жёлтого цвета планируют наносить на новых дорогах и полностью отремонтированных трассах.

У посёлка Первомайское белая разделительная полоса становится жёлтой. Местные жители говорят, что такое цветовое решение стало для них полной неожиданностью.

Анатолий Канонихин, водитель:
— Не знаю, почему сделали жёлтую.

Российские дорожники решили перенять опыт скандинавских стран. Жёлтая разметка лучше заметна в дождь, туман и снегопад.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Зимой на этом участке часто бывают снежные перемёты. Белая разметка на белом не видна. Жёлтая определённо будет заметнее.

На ремонт трассы от Нестерова до Добровольска протяжённостью 16 километров по программе " Безопасные и качественные дороги« выделено 200 миллионов рублей. По проекту толщина нового асфальтового покрытия составляет 12 сантиметров.

Виктор Камольников, житель посёлка Высокое:
— Молодцы мужики, на люкс работают. Люкс!

Дмитрий Анисимов, заместитель директора управления дорожного хозяйства Калининградской области:
— Новые технологии применяются. Ввиду того, что это ремонт, а не капитальный ремонт, для усиления основания мы применили сетку армирующую. Места, где есть сетки трещин, она не даёт данным трещинам проникать на новое покрытие.

Работы на дороге от Нестерова до Добровольска близятся к финишу. Осталось только сделать съезды и тротуары в посёлках. Специалистам предстоит оценить, как жёлтая разметка повлияет на безопасность движения. „Росавтодор“ внимательно изучает эффективность нововведения в разных климатических условиях.

Екатерина Адамова, Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
дороги
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