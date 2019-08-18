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Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

18 августа 2019, 21:04
Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области традиционно в преддверии Дня знаний и нового учебного года в период с 19 августа по 2 сентября 2019 года проводит тематическую «горячую линию» и консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. По телефонам Управления, его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», его филиалов родителям будет предоставлена возможность получить ответы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также по действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров.

«Горячая линия» Управления по телефонам: 8 (4012) 53-18-58, 61-69-10, 61-69-13 работает по будням с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

С 19 августа по 02 сентября 2019 года с 14.00 до 16.00 часов консультацию лично по вышеуказанным вопросам возможно будет получить как в общественной приемной Управления по адресу: г. Калининград, ул. П. Иванникова, 5, 1 этаж (каб. № 17), так и во всех территориальных отделах по адресам:

  • г. Багратионовск, ул. Багратиона, дом 10а
    8 (40156) 3-20-03

  • г. Гусев, ул. Ломоносова, дом 15
    8 (40143) 3-27-66

  • г. Светлый, улица Калининградская, дом 21
    8 (40152) 3-44-98

  • г. Неман, ул. Победы, дом 12
    8 (40162) 2-35-58

  • г. Черняховск, ул. Пионерская, дом 19
    8 (40141) 3-21-24

  • г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, дом 13
    8 (4012) 74-14-84

Кроме того, консультирование осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» ежедневно по будням с 09.00 до 16.00 часов по телефонам «горячих линий»:

  • в г. Калининграде — 8 (4012) 53-80-26, 53-84-36;
  • в г. Зеленоградске — 8 (40150) 3-29-59;
  • в г. Советске — 8 (40161) 3-56-43;
  • в г. Гусеве — 8 (40143) 3-35-23;
  • в г. Черняховске — 8 (40141) 3-46-55.
Роспотребнадзор горячая линия
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