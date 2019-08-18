/ / / Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

18 августа 2019, 21:04

г. Багратионовск, ул. Багратиона, дом 10а

8 (40156) 3-20-03





8 (40156) 3-20-03 г. Гусев , ул. Ломоносова, дом 15

8 (40143) 3-27-66





, ул. Ломоносова, дом 15 8 (40143) 3-27-66 г. Светлый, улица Калининградская, дом 21

8 (40152) 3-44-98





8 (40152) 3-44-98 г. Неман, ул. Победы, дом 12

8 (40162) 2-35-58





8 (40162) 2-35-58 г. Черняховск, ул. Пионерская, дом 19

8 (40141) 3-21-24





8 (40141) 3-21-24 г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, дом 13

8 (4012) 74-14-84



в г. Калининграде — 8 (4012) 53-80-26, 53-84-36;



в г. Зеленоградске — 8 (40150) 3-29-59;



в г. Советске — 8 (40161) 3-56-43;



в г. Гусеве — 8 (40143) 3-35-23;



— 8 (40143) 3-35-23; в г. Черняховске — 8 (40141) 3-46-55.



Управление Роспотребнадзора по Калининградской области традиционно в преддверии Дня знаний и нового учебного года в период с 19 августа по 2 сентября 2019 года проводит тематическую «горячую линию» и консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. По телефонам Управления, его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», его филиалов родителям будет предоставлена возможность получить ответы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также по действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров.«Горячая линия» Управления по телефонам: 8 (4012) 53-18-58, 61-69-10, 61-69-13 работает по будням с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).С 19 августа по 02 сентября 2019 года с 14.00 до 16.00 часов консультацию лично по вышеуказанным вопросам возможно будет получить как в общественной приемной Управления по адресу: г. Калининград, ул. П. Иванникова, 5, 1 этаж (каб. № 17), так и во всех территориальных отделах по адресам:Кроме того, консультирование осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» ежедневно по будням с 09.00 до 16.00 часов по телефонам «горячих линий»: