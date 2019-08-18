/ / / Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

«Горячая линия» Управления по телефонам: 8 (4012) 53-18-58, 61-69-10, 61-69-13 работает по будням с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).
С 19 августа по 02 сентября 2019 года с 14.00 до 16.00 часов консультацию лично по вышеуказанным вопросам возможно будет получить как в общественной приемной Управления по адресу: г. Калининград, ул. П. Иванникова, 5, 1 этаж (каб. № 17), так и во всех территориальных отделах по адресам:
- г. Багратионовск, ул. Багратиона, дом 10а
8 (40156) 3-20-03
- г. Гусев, ул. Ломоносова, дом 15
8 (40143) 3-27-66
- г. Светлый, улица Калининградская, дом 21
8 (40152) 3-44-98
- г. Неман, ул. Победы, дом 12
8 (40162) 2-35-58
- г. Черняховск, ул. Пионерская, дом 19
8 (40141) 3-21-24
- г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, дом 13
8 (4012) 74-14-84
Кроме того, консультирование осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» ежедневно по будням с 09.00 до 16.00 часов по телефонам «горячих линий»:
- в г. Калининграде — 8 (4012) 53-80-26, 53-84-36;
- в г. Зеленоградске — 8 (40150) 3-29-59;
- в г. Советске — 8 (40161) 3-56-43;
- в г. Гусеве — 8 (40143) 3-35-23;
- в г. Черняховске — 8 (40141) 3-46-55.