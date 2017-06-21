Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам летнего отдыха детей

21 июнь 2017, 15:48





Фотография летней научно-фантастической площадки «Косморобо» ДЮЦ

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области с 20 июня начало проводить тематическое консультирование граждан по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей по телефонам «горячих линий».



Все желающие получить консультации и разъяснения по данным вопросам могут обращаться по телефонам:



- в г. Калининграде: 53-18-58; 61-69-10; 61-69-13

- в Немане 8(40162) 2-35-58;

- в Зеленоградске 8(40150) 3-29-59;

- в Гусеве 8-(40143) 3-27-66, 3-48-31;

- в Черняховске 8(40141) 3-21-24;

- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;

- в Гурьевске 74-14-84.



Время проведения с 10 до 16 часов, кроме выходных дней.



Горячая линия на протяжении всей летней оздоровительной кампании будет работать постоянно.

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