Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам летнего отдыха детей
21 июнь 2017, 15:48
Фотография летней научно-фантастической площадки «Косморобо» ДЮЦ
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области с 20 июня начало проводить тематическое консультирование граждан по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей по телефонам «горячих линий».Теги: Роспотребнадзор горячая линия лагерь
Все желающие получить консультации и разъяснения по данным вопросам могут обращаться по телефонам:
- в г. Калининграде: 53-18-58; 61-69-10; 61-69-13
- в Немане 8(40162) 2-35-58;
- в Зеленоградске 8(40150) 3-29-59;
- в Гусеве 8-(40143) 3-27-66, 3-48-31;
- в Черняховске 8(40141) 3-21-24;
- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;
- в Гурьевске 74-14-84.
Время проведения с 10 до 16 часов, кроме выходных дней.
Горячая линия на протяжении всей летней оздоровительной кампании будет работать постоянно.
Все желающие получить консультации и разъяснения по данным вопросам могут обращаться по телефонам:
- в г. Калининграде: 53-18-58; 61-69-10; 61-69-13
- в Немане 8(40162) 2-35-58;
- в Зеленоградске 8(40150) 3-29-59;
- в Гусеве 8-(40143) 3-27-66, 3-48-31;
- в Черняховске 8(40141) 3-21-24;
- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;
- в Гурьевске 74-14-84.
Время проведения с 10 до 16 часов, кроме выходных дней.
Горячая линия на протяжении всей летней оздоровительной кампании будет работать постоянно.
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