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Информационный сайт города Гусева

Управляющая организация привлечена к административной ответственности за неисполнение требований прокурора

21 августа 2019, 10:26
Управляющая организация привлечена к административной ответственности за неисполнение требований прокурора
Городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка деятельности управляющей организации МУП «Управление ЖКХ».

Выявлены нарушения требований жилищного законодательства, в связи с чем, в адрес директора указанной организации внесено представление об устранении нарушений в части незаконного выставления гражданину счета за потребленную электроэнергию.

По результатам рассмотрения данного представления управляющей организацией в удовлетворении требований об устранении нарушений закона отказано.

В связи с чем, заместителем городского прокурора в отношении МУП «Управление ЖКХ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), по результатам рассмотрения которого судом управляющей организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.
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П
# 1Психиатр
Дуракам закон не писан..., а вообще-то: с больной головой надо сидеть дома, на инвалидности и не портить жизнь нормальным, здоровым людям!
Сегодня, 12:34   ЦитироватьОтветить
22
д
# 2да ну...
админ, а почему Вы пишете, что в части потребленной электроэнергии, а не пишите, что абонент потреблял электроэнергию после его отключения, то есть попросту воровал. 
Сегодня, 12:48   ЦитироватьОтветить
10
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