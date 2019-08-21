Управляющая организация привлечена к административной ответственности за неисполнение требований прокурора 21 августа 2019, 10:26

Городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка деятельности управляющей организации МУП «Управление ЖКХ».



Выявлены нарушения требований жилищного законодательства, в связи с чем, в адрес директора указанной организации внесено представление об устранении нарушений в части незаконного выставления гражданину счета за потребленную электроэнергию.



По результатам рассмотрения данного представления управляющей организацией в удовлетворении требований об устранении нарушений закона отказано.



В связи с чем, заместителем городского прокурора в отношении МУП «Управление ЖКХ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), по результатам рассмотрения которого судом управляющей организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило.