Суд обязал Гусевскую управляющую компанию проводить уборки подъездов вне зависимости от условий договора 14 октября 2019, 11:51

Городской прокуратурой по результатам проведенной проверки в деятельности управляющей компании МУП «Управление ЖКХ» выявлены нарушения требований жилищного законодательства в части не проведения регулярной сухой и влажной уборки подъездов обслуживаемых жилых домов, обязанность осуществления которой возложена на управляющие организации независимо от того, включена ли данная услуга в договор управления домом либо нет.



В связи с чем, в адрес директора указанной организации прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения данного представления управляющей организацией требования прокурора были удовлетворены.



Вместе с тем, фактически, за период с 01.01.2019 по настоящее время уборка подъездов не осуществлялась, в связи с чем, и. о. Гусевского городского прокурора в отношении МУП «Управление ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), по результатам рассмотрения которого судом управляющей организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило.



Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.