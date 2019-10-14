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Информационный сайт города Гусева

Суд обязал Гусевскую управляющую компанию проводить уборки подъездов вне зависимости от условий договора

14 октября 2019, 11:51
Суд обязал Гусевскую управляющую компанию проводить уборки подъездов вне зависимости от условий договора
Городской прокуратурой по результатам проведенной проверки в деятельности управляющей компании МУП «Управление ЖКХ» выявлены нарушения требований жилищного законодательства в части не проведения регулярной сухой и влажной уборки подъездов обслуживаемых жилых домов, обязанность осуществления которой возложена на управляющие организации независимо от того, включена ли данная услуга в договор управления домом либо нет.

В связи с чем, в адрес директора указанной организации прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения данного представления управляющей организацией требования прокурора были удовлетворены.

Вместе с тем, фактически, за период с 01.01.2019 по настоящее время уборка подъездов не осуществлялась, в связи с чем, и. о. Гусевского городского прокурора в отношении МУП «Управление ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), по результатам рассмотрения которого судом управляющей организации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.
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с
# 1сан сан
а директор же увольняется (по слухам), так что ему (скорее всего)................ на прокурора.........
Сегодня, 14:02   ЦитироватьОтветить
00
с
# 2саан
Фактически же уборка в подъездах не производится уже лет тридцать, а не с 1-го января 2019г., а все это время мы платим деньги за воду на технические нужды (что в том числе подразумевает уборку в подъездах)!!! А это уже уголовной ответственностью попахивает!!!!! Что скажет на это ПРОКУРАТУРА ???
Сегодня, 14:07   ЦитироватьОтветить
110
Г
# 3Гость Игорь
А в отношении г-на Вакуленко и Ко "РЦ-Гусев когда будет вынесено постановление суда! Не убираются подъезды и придомовая территория??


Кто увольняется?
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить
30
б
# 4бубука
Да успокойтесь, дело касается только дома где сам прокурорик живет, вот жопку и рвет. 
Сегодня, 14:31   ЦитироватьОтветить
30
П
# 5Психиатр
Лучше бы этот недоразвитый директор сидел дома, а не в кабинете слюни по бороде развешивал, да сплетни сочинял....
Сегодня, 14:46   ЦитироватьОтветить
50
с
# 6сан сан
бубука,
а чего это тут не пишут что етот прокуроришко в суде "проср........л" директору дельце...........

Сегодня, 15:38   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 7Гость Игорь
сан сан,
Какое?
Сегодня, 16:06   ЦитироватьОтветить
00
с
# 8сан сан
Гость Игорь

точно не скажу, но знаю, шо суд сказал, что не виноват директор............ (по крайней мере так рассказывал один из работников) это не давно было, можно на сайте суда глянуть

По ходу вот об этом деле разговор

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Сегодня, 16:52   ЦитироватьОтветить
00
З
# 9Земляк
Опять бородатый накасячил,не пора ли его гнать с должности ,и тут не справляется ,пусть идёт в инженеры по выгуливанию скота !!!!!!!!
Сегодня, 20:07   ЦитироватьОтветить
10
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