В 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать трассу Советск-Гусев. Об этом журналистам во время рабочей поездки в Гвардейск сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Мы по „Безопасным и качественным дорогам“ в следующем году делаем дорогу от Советска до Гусева, которую называют, к сожалению, „дорогой смерти“. Надеюсь, после того, как мы отремонтируем её капитально в следующем году, она потеряет это грустное наименование», — сказал журналистам Алиханов.
На следующий год планируется ремонт «дороги смерти» Советск-Гусев
23 августа 2019, 13:49