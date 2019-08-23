Стройцентр Стройцентр
/ / / На следующий год планируется ремонт «дороги смерти» Советск-Гусев
Информационный сайт города Гусева

На следующий год планируется ремонт «дороги смерти» Советск-Гусев

23 августа 2019, 13:49
На следующий год планируется ремонт «дороги смерти» Советск-Гусев
В 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать трассу Советск-Гусев. Об этом журналистам во время рабочей поездки в Гвардейск сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы по „Безопасным и качественным дорогам“ в следующем году делаем дорогу от Советска до Гусева, которую называют, к сожалению, „дорогой смерти“. Надеюсь, после того, как мы отремонтируем её капитально в следующем году, она потеряет это грустное наименование», — сказал журналистам Алиханов.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеИтоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в ГусевИтоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в ГусевРепортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты ГусеваРепортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты ГусеваЗавершён ремонт участка дороги «Гусев — Дубрава — Плавни»Завершён ремонт участка дороги «Гусев — Дубрава — Плавни»
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»