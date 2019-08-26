/ / / «Хозяин дороги»: интервью с полковником в отставке Владимиром Андреевичем Литвиненко

Бывший заместитель командира восемнадцатой мотострелковой дивизии по тылу полковник в отставке Владимир Андреевич Литвиненко уже отметил свое семидесятилетие. Возраст почтенный. Вполне можно позволить себе расслабиться и заслуженно отдыхать. Но это не в его характере.И сегодня Литвиненко не просто работает, а возглавляет дорожно-эксплуатационный участок.— Мне стыдно бездельничать, — отвечает на набивший уже оскомину вопрос. — Мужик, если позволяет здоровье, должен работать. Утро у меня, как правило, начинается с разминочной пробежки. Это дисциплинирует и помогает держать себя в тонусе. А потом, в отдыхе есть смысл, если перед этим хорошо поработал.Силу воли Владимир Литвиненко воспитывал в себе с юности. Серьезно занимался спортом и, видимо, немало соперников положил на лопатки, если в итоге стал мастером спорта по вольной борьбе.Под вечер вся дорожная техника после трудового дня свезена на базу, поставлена в «стойло» и, если ночью ничего не случится, будет до утра отдыхать. Командный пункт Владимира Андреевича — небольшая, типичная диспетчерская комната. Дорожники заходят к нему, получить наряд на завтра. Все привычно, буднично, без суеты. И сегодня в начальнике участка трудно узнать боевого полковника, который держал в своем кулаке весь тыл целой дивизии. Владимир Андреевич улыбается:— На войне демонстративно марширующий полковник вызывает панику, а на гражданке — смех. Главное ведь грамотно организовать работу. А приказ отдать легче всего.После его увольнения из армии прошло уже 22 года. Так что времени освоиться на «гражданке» у Владимира Андреевича было достаточно. Хотя, по его словам, особых проблем с перепрофилированием у него не возникло. И объясняет это так:— В армии и на гражданке много общего. И там, и там люди. Принципиального различия между армейским командиром и гражданским руководителем нет. Командиром и руководителем становятся только умеющие работать с людьми. Я в людей верю.Сегодня зона ответственности участка — федеральная трасса от Черняховска до посёлка Чернышевское. Зимой — постоянное наблюдение и борьба с наледью полотна трассы, а летом — ремонт дороги и весь комплекс работ по поддержанию ее в стандартном состоянии. И в том, что до сих пор крупных аварий на дороге удалось избежать, — прежде всего заслуга работников участка.— Вон стоит остывшая после работы техника, — кивает в окно Владимир Андреевич, — если к ней не подойдет человек, она так и будет стоять и ржаветь. Только в единении знаний, души человека и мощи машины будет работа, результатом которой станет необходимый людям результат. Поэтому, как я уже сказал, моя главная вера — в человека. Как руководитель я готов подчиненным многое простить. Безгрешных людей нет. Не могу простить только преднамеренной подлости.Вырос Владимир Андреевич на хуторе под Краснодаром. Скорее всего его основательность и крестьянская предприимчивость определили судьбу в армии. Чтобы руководить хозяйством огромного воинского соединения, требуется не абы какая сноровка.— Все просто, — объясняет он, — у заместителя командира по тылу всегда и везде должна быть заначка. Даже если полностью исчерпан командирский ресурс, заместитель по тылу в критический момент должен найти необходимые средства и обеспечить выполнение боевой задачи.У настоящего профессионала всегда все просто. Однако после вывода дивизии из Чехословакии в Россию службе тыла пришлось крепко поднатужиться. С лица Владимира Андреевича сходит улыбка и он серьезно говорит:— Нам повезло, что передислоцировались в Гусев. Все же не в чистое поле. Надо выразить признательность командованию 26-й дивизии за то, что сохранили здесь базу. Но пришлось заново обустраиваться в условиях, прямо скажу, не благоприятных. Не все офицеры после «европейского комфорта» сумели приспособиться к новым условиям службы. А те, кто остался служить, я считаю, проявили большое мужество. И сегодня для молодых офицеров и прапорщиков они могут быть примером служения Отчизне и верности воинской присяге.