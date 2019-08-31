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Гусевские волонтеры помогли по хозяйству труженице тыла Учаевой Антонине

31 августа 2019, 00:09
Гусевские волонтеры помогли по хозяйству труженице тыла Учаевой Антонине
29 августа Волонтеры Победы посетили труженицу тыла Учаеву Антонину Ивановну. Она проживает на территории Калининградской области с 1947 года. Раньше Антонина Ивановна жила в Нестерове, а в 90-х перебралась в Гусев. Говорит, что город ей очень нравится.

Помощь не отняла у волонтеров много времени. Ребята работали слаженной командой и за короткий срок смогли помочь бабушке по хозяйству. Как призналась Антонина Ивановна, эта помощь ей была действительно нужна. На прощание она сказала, что ждет ребят в следующий раз!
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