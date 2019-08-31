Гусевские волонтеры помогли по хозяйству труженице тыла Учаевой Антонине 31 августа 2019, 00:09

29 августа Волонтеры Победы посетили труженицу тыла Учаеву Антонину Ивановну. Она проживает на территории Калининградской области с 1947 года. Раньше Антонина Ивановна жила в Нестерове, а в 90-х перебралась в Гусев. Говорит, что город ей очень нравится.



Помощь не отняла у волонтеров много времени. Ребята работали слаженной командой и за короткий срок смогли помочь бабушке по хозяйству. Как призналась Антонина Ивановна, эта помощь ей была действительно нужна. На прощание она сказала, что ждет ребят в следующий раз!