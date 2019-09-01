/ / / Йохим Людвиг Шультхайс фон Унфрид — человек который построил Гумбиннен

Здание бывшего сиротского приюта Кёнигсберга
В Гумбиннене фон Унфрид построил здание военной и гражданской палаты и здание Новогородской реформаторской кирхи. Здание палаты сгорело в 1831 году, а здание кирхи полностью было разобрано в прошлом веке.
Военная и гражданская палата Гумбиннена
Новогородская кирха Гумбиннена
Именно фон Унфрид спроектировал внешний облик Гумбиннена таким образом, чтобы дороги от центральной площади расходились по четырём сторонам света.
Помимо проектирования облика нашего города фон Унфрид был причастен к разработке планов застройки соседних городов, которые сейчас называется Озёрск, Нестеров, Гвардейск и Неман.
Йохим Людвиг Шультхайс фон Унфрид родился в 1678 году в Глогау, а умер в Кёнигсберге в 1753 году.
Владимир Летягин