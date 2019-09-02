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Гусев первый из муниципалитетов Калининградской области, где больница и волонтеры заключили договор

2 сентября 2019, 15:23
Гусев первый из муниципалитетов Калининградской области, где больница и волонтеры заключили договор
В этом году в Гусевском городском округе во время церемонии вручения аттестатов о среднем образовании девяти выпускникам МАОУ СОШ № 3 были вручены благодарственные письма от главного врача Гусевской ЦРБ Ольги Герцог, а также книжки волонтеров-медиков.

Для начала хочу рассказать, что Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» существует с 2013 года. Члены движения хотят получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения поэтому они:

  • помогают врачам и медсестрам (транспортировка больных, инъекции и инфузии, проведение диагностических процедур, забор анализов, перевязки, заполнение документации);
  • участвуют в медицинском сопровождении массовых мероприятий;
  • на форумах и акциях рассказывают населению о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний;
  • становятся участниками образовательных молодежных фестивалей, курсов и тренингов, посвященных медицине и здоровью;
  • популяризируют кадровое донорство — осуществляют волонтерское сопровождение мероприятий.

В нашем городе волонтеры-медики появились благодаря главному врачу больницы Ольги Герцог и региональному координатору Александру Ворнакову. Кстати, во время нашей встречи Александр отметил, что Гусевский городской округ первый из муниципалитетов, кто проявил инициативу по заключению договора между учреждением здравоохранения и региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики».

«Наша организация занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией здорового образа жизни и профилактикой заболеваний, — рассказывает Александр, — отрадно, что в Гусеве таких людей немало и наше движение начинает набирать обороты на востоке области».

Как правило, волонтерами-медиками становятся школьники, которые хотят поступать в медицинское образовательное учреждение. Каждый выпускник этого года проработал в больнице более 100 часов. На первых порах им доверяли бумажную работу, но более пытливые помогали докторам проводить приемы.

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