Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак намерен подать в суд на организатора военно-исторического фестиваля «Защитники Отечества» Михаила Черенкова. Причиной такого решения стало обвинение в воровстве, которое прозвучало со стороны Черенкова на его странице в Фейсбуке, рассказывает Комсомольская правда.
В частности, Михаил Черенков обвинил министра в том, что идея видеоролика о фестивале «Гумбинненское сражение», как ранее и идея самого фестиваля, была украдена у Черенкова и его коллег.
«Официально и публично заявляю, что министр культуризма Калининградской области Андрей Ермак — вор. Он ворует идеи и распространяет ворованное. Вместе с теми, кто создал это. В данном случае я говорю об идее данного видеоролика… Впрочем, то же самое про него я могу сказать в отношении идеи проведения фестиваля „Гумбинненское сражение“, которая была украдена у нас в 2013 году и воруется до сих пор», — написал Черенков.
Андрей Ермак с ответом медлить не стал, причем ответ его был не менее категоричным.
«Официально и публично заявляю, вы, Михаил Черенков — лжец и клеветник! С удовольствием это докажу в рамках уголовного и гражданского процесса. Если вы уверены в своей позиции, не удаляйте этот пост, а также вашу ссылку в моей ленте фейсбука до конца нашего с вами судебного разбирательства!» — написал в комментариях министр.
Министр Андрей Ермак подаст в суд за обвинение в воровстве идеи проведения «Гумбинненского сражения»
12 сентября 2019, 18:49