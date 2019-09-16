/ / / Интервью с бывшим командиром батальона материального обеспечения дивизии Иваном Ольшанским

С бывшим командиром батальона материального обеспечения дивизии Иваном Ольшанским мы встретились в администрации Гусевского городского округа. Дело в том, что он здесь уже восемь лет возглавляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Этот отдел по традиции возглавляют бывшие военнослужащие, так как специфика его работы во многом созвучна с работой военного офицера. Теперь отставной подполковник Ольшанский и его отдел тоже занимается своего рода обеспечением — обеспечением безопасности жителей муниципалитета.Он разрешает зайти в комнату, вход в которую строго регламентирован. Комната удивительная. Вместо стен на вас пристально смотрят со всех сторон экраны мониторов. В первую минуту ощущаешь некоторую растерянность, словно тебя просвечивают насквозь. А потом растерянность перевешивает интерес: на экранах начинаешь узнавать родные места. Более того — картинки живые. Одни люди суетливо куда-то спешат, другие вальяжно расселись на скамейках. Очень интересно! Иван Ольшанский улыбается:— Да, это Гусев и, соответственно, гусевцы. Как видите, наши камеры наружного наблюдения за нами наблюдают, и вся информация поступает сюда. Все это сделано исключительно в целях обеспечения нашей безопасности, так как сокращает время оперативного реагирования на любую нештатную ситуацию. Сюда же поступают все тревожные звонки с просьбой о помощи. У нас отлажена связь со всеми службами, призванными эту помощь оказывать.Что ж, придется привыкать жить под наблюдением. Собственно, воспитанный человек и без камер наблюдения ведет себя среди людей культурно, а вот хулиганам и прочим вандалам жизнь усложнилась. Ольшанский с этим соглашается:— Безусловно, современное техническое вооружение позволяет службе ГО и ЧС организовать работу на более высоком уровне, но вместе с тем современность выдвигает перед нами новые вызовы. Мы реально столкнулись с терроризмом. Поэтому антитеррористическая деятельность является сегодня для отдела важнейшим делом. Это, прежде всего, напряженная аналитическая и организационная работа, обучение и тренировки в учебных заведениях, учреждениях культуры и соцзащиты. Люди должны не только знать, что делать в той или иной чрезвычайной ситуации, но и уметь.В Гусев Иван Ольшанский прибыл в 1992 году на должность заместителя начальника штаба батальона 96-го танкового полка. По военному образованию он — танкист. Но вскоре полк расформировали и в результате дальнейшим местом его службы стал отдельный батальон материального обеспечения дивизии. Вспоминает те годы неохотно. Словно испытывает неудобство за армию, за то унижение, которое ей пришло пережить:— Элементарно выживали. Офицерам по три месяца не выдавали зарплату. Иногда нечем было оплатить хлеб хлебозаводу. Тогда батальон разворачивал полевой хлебозавод и кормил солдат. Но сегодня это уже история. А нынче для тех, кто по-настоящему пришел служить в армию, есть все возможности успешно реализовать себя. И тем самым не только поддержать славные боевые традиции дивизии, но и приумножить их.