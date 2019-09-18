Администрация города Гусева обновила дизайн своего сайта. Теперь сайт адаптирован под мобильные устройства, да и внешний вид стал выглядеть более современным.
Стоит отметить, что новый дизайн сайта городской администрации очень похож на сайт МВД. На нём применяются точно такие же технические решения.
В городской администрации рассказали, что хотя дизайн сайта и похож на сайт МВД, однако он был разработан исключительно сотрудниками отдела. Специально средств на разработку нового дизайна не выделялось, все работы проводились сотрудниками в рабочем режиме.
Городская администрация обновила дизайн своего сайта
18 сентября 2019, 14:57