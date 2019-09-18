Стройцентр Стройцентр
/ / / Городская администрация обновила дизайн своего сайта
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация обновила дизайн своего сайта

18 сентября 2019, 14:57
Городская администрация обновила дизайн своего сайта
Администрация города Гусева обновила дизайн своего сайта. Теперь сайт адаптирован под мобильные устройства, да и внешний вид стал выглядеть более современным.

Стоит отметить, что новый дизайн сайта городской администрации очень похож на сайт МВД. На нём применяются точно такие же технические решения.

В городской администрации рассказали, что хотя дизайн сайта и похож на сайт МВД, однако он был разработан исключительно сотрудниками отдела. Специально средств на разработку нового дизайна не выделялось, все работы проводились сотрудниками в рабочем режиме.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиФОК Попова. Будни. Глава IIФОК Попова. Будни. Глава II
Г
# 1Гость Вася
прямо новость года, а лучше бы поменяли людей в кабинетах
Сегодня, 19:53   ЦитироватьОтветить
10
1
# 2123
Гость Вася,
Точно, это как в анекдоте про бордель: "может надо не кровати поменять, а шлюх". 
Сегодня, 20:11   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»