20 сентября Гусев присоединится ко всемирному Дню без автомобиля 18 сентября 2019, 20:09

«Город, как пространство для людей, пространство для жизни» — девиз всемирного дня без автомобиля (World Day Without Car). Первая акция была проведена во Франции в 1998 году. С тех пор к празднику присоединились тысячи городов в 35 странах мира, и Гусев ежегодно поддерживает это мероприятие.



20 сентября 2019 года приглашаем всех принять участие в акции и внести вклад в защиту окружающей среды, отказавшись от поездок на автомобиле, а добраться до работы или учебы пешком, на велосипеде, на общественном транспорте.



Очевидно, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей невозможно, но акция призвана напомнить об экологических проблемах, причинами которых является личный транспорт, популяризировать использование общественного и экологического транспорта, пеший и велосипедный способы передвижения.