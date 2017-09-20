В пятницу Гусев присоединится к акции «Всемирный день без автомобиля»
20 сентябрь 2017, 14:45
Ежегодно 22 сентября во многих странах отмечается Всемирный день без автомобиля. Данная акция проводится с целью привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды выхлопными газами, заполонения улиц городов автомобильными пробками и многочисленных ДТП.Теги: акция
Подобные мероприятия пропагандируют идею минимального использования личного транспорта и создания комфортной и безопасной среды для пешеходов и велосипедистов.
В этот день жителей Гусевского городского округа призываем присоединиться к акции, отказаться от поездок на автомобиле и добраться до работы или иных мест назначения пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.
Подобные мероприятия пропагандируют идею минимального использования личного транспорта и создания комфортной и безопасной среды для пешеходов и велосипедистов.
В этот день жителей Гусевского городского округа призываем присоединиться к акции, отказаться от поездок на автомобиле и добраться до работы или иных мест назначения пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.
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