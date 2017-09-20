В пятницу Гусев присоединится к акции «Всемирный день без автомобиля»

20 сентябрь 2017, 14:45

Ежегодно 22 сентября во многих странах отмечается Всемирный день без автомобиля. Данная акция проводится с целью привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды выхлопными газами, заполонения улиц городов автомобильными пробками и многочисленных ДТП.



Подобные мероприятия пропагандируют идею минимального использования личного транспорта и создания комфортной и безопасной среды для пешеходов и велосипедистов.



В этот день жителей Гусевского городского округа призываем присоединиться к акции, отказаться от поездок на автомобиле и добраться до работы или иных мест назначения пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.

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