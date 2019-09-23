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Информационный сайт города Гусева

Гусев получит около 7 млн рублей на программы по благоустройству территорий

23 сентября 2019, 19:30
Гусев получит около 7 млн рублей на программы по благоустройству территорий
Правительство Калининградской области выделит пяти округам более 20 млн рублей на софинансирование программ по благоустройству территорий муниципальных образований. Соответствующее постановление опубликовано 23 сентября на портале правовой информации.

Согласно документу, Гусевскому городскому округу будет выделена самая большая сумма — около 7 млн рублей. Нестеровский городской округ получит 5,28 млн рублей. Озёрскому городскому округу и Светлогорскому городскому округу достанется по 3,4 млн рублей. Калининград получит 1,2 млн рублей.
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Н
# 1Никита
7 миллионами площадь врядле достроят
Вчера, 20:28   ЦитироватьОтветить
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