В срок до 31 декабря 2020 года Правительство Калининградской области выделит из резервного фонда 57 129 526 рублей на расселение дома № 2 по улице Почтовой в городе Гусеве. Данное постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Подписано постановление о выделении средств, начинаем работать: будем приобретать квартиры или можем раздать деньги. Ничего не поменялось, как договаривались, так и движемся», — рассказал Александр Китаев в телефонном разговоре одной из жительниц аварийного дома.
Напомним, в декабре 2018 года на нашем сайте появилась информация о том, что дом № 2 на Почтовой в прямом смысле трещит по швам. Через несколько дней Антон Алиханов во время приезда в наш город пообещал выделить деньги на расселение.
На расселение аварийного дома № 2 по улице Почтовой выделят более 57 миллионов рублей
5 августа 2019, 21:23
ЖКХ аварийный Правительство КО
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