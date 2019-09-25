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Информационный сайт города Гусева

Глава областного минстроя: в Гусеве проблемы с расселением аварийных домов

25 сентября 2019, 19:24
Глава областного минстроя: в Гусеве проблемы с расселением аварийных домов
В городе Гусеве проблемы с расселение аварийных домов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на брифинге в среду, 25 сентября, сообщает «Клопс».

Проблемы с расселением также в Черняховске и Балтийске. В этих муниципалитетах просто нет новых квартир. По словам Черномаза, один из вариантов решения проблемы — жильё в другом районе. Переезд возможен только с согласия жителей.

«В Немане, например, граждане изъявили желание переехать в Советск», — привёл пример Черномаз. Министр добавил, что это единичный случай: люди не спешат покидать насиженные места.

«Основная проблема в том, что нет возможности привлечь застройщика под какой-то небольшой строительный объём. В этом случаем что мы делаем? Формируем всю „квартирографию“ по этому муниципальному образованию в единый лот для того, чтобы привлечь застройщиков и вызвать интерес к возведению многоквартирного жилого фонда», — рассказал Черномаз.

В регионе программу расселения аварийного жилья планируется завершить в 2025 году. На эти цели в областной центр до 2021 года направят более 200 млн рублей.
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# 1Житель
один из вариантов решения проблемы — жильё в другом районе. Переезд возможен только с согласия жителей.
Согласен на переезд в Гурьевский район, желательно в район Малое Исаково, дом чтоб был не больше трех этажей и двух подъездов, с зоной барбекю и своей парковкой. Слабо организовать такое министр? Ты об этом людям с Почтовой, 2 расскажи. 
Вчера, 20:21   ЦитироватьОтветить
50
Д
# 2Другой житель
Житель,
Не наглейте!!!
Вчера, 22:26   ЦитироватьОтветить
00
1
# 3123
  1. Знаем мы куда девается юезхознон жильё, которое должно очередникам впервую очень даваться..


Другой житель,
А почему бы и нет?!Кто-то Крузаки за «легкие дерюжки» покупает, и вовсе не считает наглостью!!!
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить
00
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