/ / / Глава областного минстроя: в Гусеве проблемы с расселением аварийных домов

«Основная проблема в том, что нет возможности привлечь застройщика под какой-то небольшой строительный объём. В этом случаем что мы делаем? Формируем всю „квартирографию“ по этому муниципальному образованию в единый лот для того, чтобы привлечь застройщиков и вызвать интерес к возведению многоквартирного жилого фонда», — рассказал Черномаз.

В городе Гусеве проблемы с расселение аварийных домов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на брифинге в среду, 25 сентября, сообщает «Клопс» Проблемы с расселением также в Черняховске и Балтийске. В этих муниципалитетах просто нет новых квартир. По словам Черномаза, один из вариантов решения проблемы — жильё в другом районе. Переезд возможен только с согласия жителей.«В Немане, например, граждане изъявили желание переехать в Советск», — привёл пример Черномаз. Министр добавил, что это единичный случай: люди не спешат покидать насиженные места.В регионе программу расселения аварийного жилья планируется завершить в 2025 году. На эти цели в областной центр до 2021 года направят более 200 млн рублей.