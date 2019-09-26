До конца года в Гусеве планируют открыть центр помощи семьям, имеющим детей 26 сентября 2019, 11:09

В среду, 25 сентября, начал работу первый в регионе центр помощи семьям, имеющим детей. Особенность центра состоит в том, что помощь в нем оказывается как в очном режиме, так и дистанционно. Здесь работают психологи, логопеды и дефектологи. Средняя продолжительность встречи с родителями — около 45 минут, а для ребят, ожидающих мама и пап, оборудована обучающая комната.



«Сегодня мы открыли первый центр и уже видим, как охотно родители с детьми идут на прием к специалистам, ищут ответы на интересующие вопросы. Это новый формат работы, своеобразный толчок к развитию семейной психологии в регионе. Главное, чтобы все жили в мире и любви, а мы могли прийти на помощь в самый необходимый момент», — отметил Илья Баринов.



По словам вице-премьера, в рамках реализации национального проекта «Образование» до конца текущего года планируется открытие ещё восьми структурных подразделений центра диагностики и консультирования детей и подростков. В ближайшее время они появятся в Балтийске, Зеленоградске, Гусеве, Советске и Черняховске.