В Гусеве открылся центр помощи семьям с детьми 27 февраля 2020, 18:18

Работу нового подразделения на востоке области оценила министр образования Светлана Трусенева в четверг, 27 февраля.



Напомним: с 2019 года в Калининградской области реализуется национальный проект «Образование». В его рамках были созданы структурные подразделения Центра диагностики и консультирования детей и подростков в разных муниципальных образованиях. Сейчас такие центры помощи детям открыты в Балтийске, Правдинске, Советске, Зеленоградске, Гусеве и Калининграде. Все они расположены в удобных для посещения местах, оборудованы местами для ожидания. В структурных подразделениях работают более 20 педагогов-психологов, учителей-логопедов и дефектологов. За прошлый год специалистами учреждений была оказана 41 тысяча консультаций. За январь 2020 года — 742 консультаций.



Новый центр в Гусеве открылся по улице Ломоносова, 27. Как сообщили в региональном министерстве образования, записаться на прием можно на сайте единого регионального портала родительских знаний «Всегда рядом» и по телефону 8 (921) 854-67-28. Учреждение работает для всех семей, проживающих в Озерском, Нестеровском и Гусевском городских округах.



«Особенность таких центров в том, что помощь в нем оказывается и в очном режиме, и дистанционно. Здесь работают психологи, логопеды и дефектологи. Средняя продолжительность встречи с родителями — около 45 минут, а для ребят, ожидающих мам и пап, оборудована обучающая комната», — сказала Светлана Тусенева.