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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве открылся центр помощи семьям с детьми

27 февраля 2020, 18:18
В Гусеве открылся центр помощи семьям с детьми
Работу нового подразделения на востоке области оценила министр образования Светлана Трусенева в четверг, 27 февраля.

Напомним: с 2019 года в Калининградской области реализуется национальный проект «Образование». В его рамках были созданы структурные подразделения Центра диагностики и консультирования детей и подростков в разных муниципальных образованиях. Сейчас такие центры помощи детям открыты в Балтийске, Правдинске, Советске, Зеленоградске, Гусеве и Калининграде. Все они расположены в удобных для посещения местах, оборудованы местами для ожидания. В структурных подразделениях работают более 20 педагогов-психологов, учителей-логопедов и дефектологов. За прошлый год специалистами учреждений была оказана 41 тысяча консультаций. За январь 2020 года — 742 консультаций.

Новый центр в Гусеве открылся по улице Ломоносова, 27. Как сообщили в региональном министерстве образования, записаться на прием можно на сайте единого регионального портала родительских знаний «Всегда рядом» и по телефону 8 (921) 854-67-28. Учреждение работает для всех семей, проживающих в Озерском, Нестеровском и Гусевском городских округах.

«Особенность таких центров в том, что помощь в нем оказывается и в очном режиме, и дистанционно. Здесь работают психологи, логопеды и дефектологи. Средняя продолжительность встречи с родителями — около 45 минут, а для ребят, ожидающих мам и пап, оборудована обучающая комната», — сказала Светлана Тусенева.
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Ж
# 1Житель
Непонятно нифига....что за консультации? По поводу чего? К вам можно привести ребенка и логопед будет "ставить" ему речь? Бесплатно? Индивидуально? Или консультации только даст? О чем ваш центр??????
Сегодня, 19:07   ЦитироватьОтветить
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Д
# 2Доярка из Горгаза
Тоже не поняла. Кормить не будут деток? Шмотки давать? Игрушки?

Для чего это всё? Выдумывание бюджетных рабочих мест для своих знакомых?

Почитала. Пишут, типа если ребёнок себя плохо ведёт - то его туда отправляют.
Нафига тогда милиция семья и школа?
Сегодня, 20:29   ЦитироватьОтветить
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