/ / / В Гусеве прошёл Фестиваль студенческих активов

В Гусеве прошел седьмой региональный Фестиваль студенческих активов «Мир Профтеха — территория успеха». Будущие специалисты участвовали в мастер-классах и презентациях мастеровых подворий. Фестиваль продвигает идею здорового образа жизни, активисты обсуждали пути решения проблем, с которыми сталкиваются молодые люди после учёбы.Шумная колонна с флагами профобразовательных учреждений Калининградской области двигалась в сторону гусевского парка.Студентка колледжа экономики и права Валерия Каримова задаётся вопросом о том, какие профессии останутся востребованными в цифровую эпоху. В туристической отрасли, по мнению девушки, роботы заменят людей ещё не скоро.Творческие люди могут проявить свой талант в любой сфере деятельности. Молодой сварщик из Полесска Кирилл Ячевский создаёт кружева из металла. Группа ювелиров из колледжа предпринимательства работает с янтарём. Мастер-класс у сверстников пользуется большой популярностью.Будущие спасатели провели уроки ОБЖ. Молодые ветеринары занимались осмотром домашних животных.Ковбой с фермы «Карамышево» Андрей Иванов показывал, как правильно накинуть лассо на бычка.Павильоны работодателей соседствовал с информационными шатрами учебных заведений. Гости и участники фестиваля решали общую задачу.Мощным драйвером развития системы профобразования в России стало продвижение стандартов WorldSkills. Для учебных лабораторий закупаются самые современные инструменты и оборудование. В Калининградской области появились свои эксперты WorldSkills. Павел Гиль награждён грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за достижения в сфере профобразования.Городу, в котором проводится фестиваль, его участники дарят новый благоустроенный сквер. Это уже традиция «Мира Профтеха». В следующем году формат фестиваля будет включать дискуссионные площадки для обсуждения самых острых проблем молодёжи.