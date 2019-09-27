/ / / В Гусеве прошёл Фестиваль студенческих активов

Шумная колонна с флагами профобразовательных учреждений Калининградской области двигалась в сторону гусевского парка.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Фестиваль «Мир Профтеха — территория успеха» — это современные ритмы, и вместе с тем, серьёзный разговор молодых людей о будущем.
Студентка колледжа экономики и права Валерия Каримова задаётся вопросом о том, какие профессии останутся востребованными в цифровую эпоху. В туристической отрасли, по мнению девушки, роботы заменят людей ещё не скоро.
Валерия Каримова, студентка колледжа экономики и права:
— Там самое главное — общение с людьми, это работа продать услугу, но, благодаря этому развивается коммуникабельность.
Творческие люди могут проявить свой талант в любой сфере деятельности. Молодой сварщик из Полесска Кирилл Ячевский создаёт кружева из металла. Группа ювелиров из колледжа предпринимательства работает с янтарём. Мастер-класс у сверстников пользуется большой популярностью.
Полина Васильева, студентка колледжа предпринимательства:
— Мы на самом деле не думали, что будет такой ажиотаж. В итоге к нам около 50-ти человек подошло, всем нравится.
Александр Захватаев, студент колледжа агротехнологий и природообустройства:
— Очень круто, всё нравится, потому что очень много народу, очень много прикольных людей.
Будущие спасатели провели уроки ОБЖ. Молодые ветеринары занимались осмотром домашних животных.
Ковбой с фермы «Карамышево» Андрей Иванов показывал, как правильно накинуть лассо на бычка.
Павильоны работодателей соседствовал с информационными шатрами учебных заведений. Гости и участники фестиваля решали общую задачу.
Илья Баринов, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— У нас на сегодняшний день активно развивается агропромышленный комплекс, у нас развиваются информационные технологии, и сегодня мы ведём диалог с работодателями для корректировки программ, то есть мы задаём те компетенции, которые требуются на конкретном предприятии.
Мощным драйвером развития системы профобразования в России стало продвижение стандартов WorldSkills. Для учебных лабораторий закупаются самые современные инструменты и оборудование. В Калининградской области появились свои эксперты WorldSkills. Павел Гиль награждён грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за достижения в сфере профобразования.
Павел Гиль, сертифицированный эксперт WorldSkills, колледж агротехнологий и природообустройства:
— Будущее без профтеха просто немыслимо, поэтому это и есть территория успеха.
Городу, в котором проводится фестиваль, его участники дарят новый благоустроенный сквер. Это уже традиция «Мира Профтеха». В следующем году формат фестиваля будет включать дискуссионные площадки для обсуждения самых острых проблем молодёжи.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»