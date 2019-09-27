В Гусеве появился Сквер профтеха 27 сентября 2019, 19:23

Новое общественное пространство было открыто в пятницу, 27 сентября, рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.



В посадке деревьев и благоустройстве территории возле гусевского колледжа агротехнологий приняли участие заместитель председателя правительства Илья Баринов, заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, представители министерства образования и администрации муниципалитета.



Традиционно студенты к празднику «Мир профтеха — территория успеха» проводят работы по созданию новых мест общественного отдыха в городе, принимающем мероприятие. Так, в 2017 году в центральном парке культуры и отдыха Калининграда появилась клумба, в 2018 году на территории Полесской центральной районной больницы открылась аллея.



Фестиваль является крупнейшим событием в сфере молодёжного взаимодействия студентов колледжей и техникумов региона, собирая всех учащихся вместе.



Для школьников, жителей города и участников мероприятия были организованы мастер-классы и презентации мастеровых подворий, шествие участников по улицам Гусева, спортивные соревнования на байдарках, гала-концерт и другие мероприятия.



Всех участников праздника поздравил Илья Баринов: «В этом году в систему среднего профессионального образования пришли более четырех тысяч новых студентов. При этом конкурс по некоторым специальностям достигал десяти человек на место. Мы стараемся максимально совершенствовать материально-техническую базу учреждений, учим педагогов и мастеров производственного обучения, чтобы ребята получали самые современные знания и навыки».



Вице-премьер вручил благодарственное письмо губернатора руководителю гусевского политехнического техникума Екатерине Канаевой.



Для справки:



В Калининградской области действуют 16 профессиональных образовательных организаций (техникумов и колледжей). Кроем того, девять вузов осуществляют подготовку по программам среднего профессионального образования. Все в регионе около 230 программ среднего профессионального образования.



Общее количество студентов в регионе составляет 45,4 тысячи человек, из которых 21 тысяча (46,3%) обучаются в колледжах и техникумах.