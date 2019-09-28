/ / / Губернатор рассказал о новых проектах здравоохранения в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в своём Инстаграме о новых проектах регионального здравоохранения.
Самый значимый и масштабный проект на данном этапе — строительство онкоцентра. Здание разноуровневое, у каждого из блоков своя этажность, в постоянном режиме контролируется ход работ. К большим стройкам также относят возведение нового корпуса Детской областной больницы. Там оборудуют приемное отделение, травматологию, хирургию с современным операционным и терапевтическим оборудованием. На это направлено 962 млн рублей, а закончить строительство планируют в 2021 году.
Не остаются без внимания медицина за пределами Калининграда. Знаковым событием стало появление регионального сосудистого центра на базе Гусевской ЦРБ с современным ангиографом последнего поколения. Капремонт помещений и оборудование обошлись региональному бюджету в 72 млн рублей.
В поселках создаётся система новых ФАПов, фокус на отдаленных муниципалитетах. Очередной пункт на этой неделе открыли в поселке Подлипово под Правдинском. Следующий будет открыт до конца года в Нестеровском городском округе, на очереди после капитального ремонта ФАП под Багратионовском. В следующем году в планах открытие еще четырех пунктов.
В активной стадии ремонт стоматологии в Гусеве, детских поликлиник в Гвардейске и Зеленоградске.
Продолжается приобретение нового оборудования для медицинских организаций. Из последнего — купили цифровой маммограф экспертного класса для очередного Центра Женского Здоровья в ЦГКБ. Он станет четвертым в регионе.
Сохраняются удобные алгоритмы работы новых передвижных поликлиник. Приобретено 16 автомобилей скорой медицинской помощи, 29 «неотложек», стоматологическое оборудование для лечения детей под общим наркозом в Детской областной больнице, рентген-аппарат в шестую детскую поликлинику. До конца года в областной больнице заработают новый МРТ, ангиограф, денситометр и несколько эндоскопов, в том числе для проведения онкоскрининга.