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Житель Гусева пожаловался на военных, паркующихся на газоне

1 октября 2019, 18:54
Житель Гусева пожаловался на военных, которые паркуются на газоне. Видео разместили в паблике «Я люблю город Гусев» во «ВКонтакте», рассказывает «Каскад ТВ».

Рядом с воинской частью находится гаражное общество. По словам автора ролика, в случае, если произойдёт ЧП, машины экстренных служб попросту не смогут проехать в гаражное общество. Также он напомнил, что за парковку на газоне положен штраф. Однако не все жители Гусева разделили негодование мужчины. Орфография и пунктуация авторов сохранена:

— Автор, угомонись уже. Сколько таких как ты- живущих или работающих около воинской части и постоянно кричащих о том, что военные кругом, военные надоели и прочее. Не нравится как люди ставят машины-вызывайте сотрудников полиции, а не занимайтесь самоуправством спуская колеса, и прочими занятиями.

— это же дебильные военные чему вы удивляетесь !!!!!!!!!!!

— Эти дебильные военные первые пойдут в ружьё в случае опасности и первыми будут прикрывать ваши жизни.Когда вы будете прятаться по подвалам.

Помимо этого, некоторые написали, что гаражному обществу должно быть стыдно за такой газон. Кто-то отметил, что там паркуются не только военные. Тем не менее, напомним, что в Калининградской области весной этого года приняли закон, согласно которому за парковку на газоне и на других зелёных насаждениях придётся заплатить штраф в размере до 3 тысяч рублей.
военные
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А
# 1Андрей (не Петрович)
Каскад любит раздувать скандалы!
Вчера, 21:11   ЦитироватьОтветить
01
Г
# 2Гость.
Понравилась озвучка. Даже левый человек сделал акцент на ДЕБИЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ.
Видать они везде и всех достали.
Вчера, 21:56   ЦитироватьОтветить
00
Я
# 3Я паркуюсь на Советской
Автор поста типичный 😭 нытик!!!
Вчера, 22:07   ЦитироватьОтветить
01
о
# 4он
Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Они там всю траву уже выкатали. Одна грязь да ямы, от их машин. Защитнички  joy 
Вчера, 23:38   ЦитироватьОтветить
10
и
# 5и
Я паркуюсь на Советской,
Посмотрим ,кто потом ныть будет и полицию вызывать)))
Вчера, 23:45   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 6Гость Гость
А говорят, что плохо живём, сейчас любой контрабас на личном корыте из 90-х. К воинской части каждый приезжает на своём авто, а парковок нет, поскольку никто этим не озаботился в свое время. И так по всем "точкам", где воинские части: Багратиона, Смирнова-Маяковского, Советская, Зои, Ломоносова и т.д.
А в центре что, лучше? Все на работу приезжают на личном транспорте, которым заняты парковки+покупатели на своих машинах. Поэтому в выходные хрен припаркуешься у основных магазинов, машины "расписаны" по ближайшим дворам.
Вот пускай власть и думает, как разруливать проблему с доступность общей среды. 


Распиханы
Вчера, 23:54   ЦитироватьОтветить
00
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