Житель Гусева пожаловался на военных, которые паркуются на газоне. Видео разместили в паблике «Я люблю город Гусев» во «ВКонтакте», рассказывает «Каскад ТВ».
Рядом с воинской частью находится гаражное общество. По словам автора ролика, в случае, если произойдёт ЧП, машины экстренных служб попросту не смогут проехать в гаражное общество. Также он напомнил, что за парковку на газоне положен штраф. Однако не все жители Гусева разделили негодование мужчины. Орфография и пунктуация авторов сохранена:
— Автор, угомонись уже. Сколько таких как ты- живущих или работающих около воинской части и постоянно кричащих о том, что военные кругом, военные надоели и прочее. Не нравится как люди ставят машины-вызывайте сотрудников полиции, а не занимайтесь самоуправством спуская колеса, и прочими занятиями.
— это же дебильные военные чему вы удивляетесь !!!!!!!!!!!
— Эти дебильные военные первые пойдут в ружьё в случае опасности и первыми будут прикрывать ваши жизни.Когда вы будете прятаться по подвалам.
Помимо этого, некоторые написали, что гаражному обществу должно быть стыдно за такой газон. Кто-то отметил, что там паркуются не только военные. Тем не менее, напомним, что в Калининградской области весной этого года приняли закон, согласно которому за парковку на газоне и на других зелёных насаждениях придётся заплатить штраф в размере до 3 тысяч рублей.
Житель Гусева пожаловался на военных, паркующихся на газоне
1 октября 2019, 18:54