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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы провели профилактическую акцию «С заботой о старости»

2 октября 2019, 15:47
Сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы провели профилактическую акцию «С заботой о старости»
1 октября 2019 года в честь «Международного дня пожилого человека» сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы города Гусева провели профилактическую акцию «С заботой о старости».

Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых и незащищенных категорий участников дорожного движения, так как переходят дорогу в местах, где им удобно, но как показывает практика, не всегда безопасно. В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями и пешеходами пенсионного возраста, особое внимание уделялось разъяснению правил безопасного поведения на дорогах с учетом их психофизиологических особенностей.

Специально для данного мероприятия сотрудники подготовили памятки-листовки, которые вручали пешеходам преклонного возраста. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудники ГИБДД обращали внимание водителей на необходимость проявления повышенной осторожности и осмотрительности увидев пожилых пешеходов, что в силу своих возрастных особенностей они не всегда способны адекватно среагировать на дорожную ситуацию, поэтому требуют особого внимания.

В ходе акции Юидовцы, поздравляли пожилых людей с праздником и дарили им световозвращатели с пожеланием добра и безопасных дорог. Разъясняя правила безопасного поведения на улице ЮИДовцы вместе с Госавтоинспектором помогали перейти дорогу пожилым людям, испытывающим при переходе проезжей части затруднения.

Пожилые люди благодарили за заботу и теплые слова, пообещав быть осторожными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.
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