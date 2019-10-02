Сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы провели профилактическую акцию «С заботой о старости» 2 октября 2019, 15:47

1 октября 2019 года в честь «Международного дня пожилого человека» сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы города Гусева провели профилактическую акцию «С заботой о старости».



Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых и незащищенных категорий участников дорожного движения, так как переходят дорогу в местах, где им удобно, но как показывает практика, не всегда безопасно. В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями и пешеходами пенсионного возраста, особое внимание уделялось разъяснению правил безопасного поведения на дорогах с учетом их психофизиологических особенностей.



Специально для данного мероприятия сотрудники подготовили памятки-листовки, которые вручали пешеходам преклонного возраста. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудники ГИБДД обращали внимание водителей на необходимость проявления повышенной осторожности и осмотрительности увидев пожилых пешеходов, что в силу своих возрастных особенностей они не всегда способны адекватно среагировать на дорожную ситуацию, поэтому требуют особого внимания.



В ходе акции Юидовцы, поздравляли пожилых людей с праздником и дарили им световозвращатели с пожеланием добра и безопасных дорог. Разъясняя правила безопасного поведения на улице ЮИДовцы вместе с Госавтоинспектором помогали перейти дорогу пожилым людям, испытывающим при переходе проезжей части затруднения.



Пожилые люди благодарили за заботу и теплые слова, пообещав быть осторожными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.