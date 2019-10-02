/ / / В Гусевской больнице прошел Форум здоровья

Выступлениями детских и подростковых арт-групп открылся Форум Здоровья. Коллективы образовательных организаций и домов культуры представили короткие по продолжительности, емкие по содержанию сценки о признаках инсульта и инфаркта и телефонных номерах служб спасения. Зрителями стали посетители поликлиники и приглашенные лица. Было необычайно оживленно и празднично.
Воспитанники детского сада № 5 в своей Энциклопедии первой помощи рассказали о сердце человека и как распознать первые признаки инфаркта. Арт-группа детского сада № 11 вместе с Айболитом спешили на помощь бабушке, которая почувствовала себя плохо. Юные артисты детского сада № 14 рассказали о телефонных номерах служб спасения и как вызвать скорую помощь.
Ученики Калининской школы и художественный руководитель Ольховатского филиала Городского дома культуры г. Гусева продемонстрировали лозунг «Наше здоровье в наших руках», объяснили всем зрителям, что от вредных привычек нужно избавляться. Работа арт-площадки завершилась ярким, динамичным выступлением подростковой группы Дубровского филиала Городского дома культуры и Калининской школы «Здоровое поколение».
Форум здоровья продолжился работой дискуссионно-интеграционной площадки «Лучшие практики». Участники форума расположились в уютном конференц-зале Гусевской больницы. К гостям и участникам с приветственным обратились Ольга Богдановна Герцог, главный врач ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» и Василий Иванович Коляго, председатель Совета ветеранов г. Гусева.
От приветственных слов перешли к награждению победителей конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых». 15 детей в возрасте от 4 до 7 лет получили грамоты победителей конкурса и подарки. Слова благодарности были высказаны в адрес студентов-добровольцев из профессиональных образовательных организаций г. Гусева — политехнического техникума и колледжа агротехнологий, которые оказывали необходимую помощь ветеранам, инвалидам, одиноко проживающим пожилым людям.
Мобильные бригады «Золотой час мобильных услуг» — это новое для нашего округа социальное направление. Состав мобильной бригады определяется, исходя из запросов жителей территории, и включаются сотрудники тех учреждений, услуги которых востребованы. В течение 7 месяцев на выезде работали врачи и фельдшеры Гусевской больницы, социальные работники Комплексного центра, психологи ЦППРиК, специалисты по лечебной физкультуре Гусевского стадиона, сотрудники Многофункционального центра. Всем специалистам мобильных бригад «Золотой час мобильных услуг» были вручены благодарственные письма.
Информационно-просветительский цикл семинаров-практикумов «Золотой час для спасения» проводился 4 месяца. За это время врачи и сотрудники Скорой помощи Гусевской ЦРБ, военнослужащие медицинской службы войсковой части 90151 обучили 340 слушателей в возрасте от 8 лет и старше практическим приемам оказания первой помощи в различных кризисных ситуациях, распознаванию признаков инсульта и инфаркта. Благодарственные письма Совета ветеранов г. Гусева были вручены медицинским работникам-участникам программы «Золотой час для спасения».
Как отметила Наталья Александровна Мисевич, заместитель главного врача Гусевской ЦРБ, Конверт жизни — документ, который нужно оформить каждому человеку. В этот день 15 представителей ветеранской организации и сотрудников больницы получили Конверты жизни.
Вниманию участников и гостей Форума Здоровья свои лучшие практики представили:
- «Здоровьесберегающая среда дошкольной образовательной организации» — Фесько Татьяна Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14»;
- «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ путем внедрения новых современных технологий» — Ядченкова Оксана Николаевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МАДОУ «Детский сад № 5»;
- «Многофункциональный центр как особая социальная зона Гусевского округа» — Шарашенидзе Наталья Геннадьевна, директор Многофункционального центра г. Гусева.
Главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Богдановна Герцог свою презентацию практики «Консолидация усилий местного сообщества — залог благоприятных возможностей развития Гусевской больницы» завершила экскурсией, в ходе которой познакомила с новыми врачами, показала оснащение обновленных кабинетов, рассказала о перспективах развития больницы.