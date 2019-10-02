/ / / В Гусевской больнице прошел Форум здоровья

«Здоровьесберегающая среда дошкольной образовательной организации» — Фесько Татьяна Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14»;





«Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ путем внедрения новых современных технологий» — Ядченкова Оксана Николаевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МАДОУ «Детский сад № 5»;





«Многофункциональный центр как особая социальная зона Гусевского округа» — Шарашенидзе Наталья Геннадьевна, директор Многофункционального центра г. Гусева.



Утром 26 сентября 2019 года фойе поликлиники Гусевской больницы наполнилось детскими голосами. Это пришли участники арт-площадки и выставки детского рисунка «Дети на охране здоровья взрослых».Выступлениями детских и подростковых арт-групп открылся Форум Здоровья. Коллективы образовательных организаций и домов культуры представили короткие по продолжительности, емкие по содержанию сценки о признаках инсульта и инфаркта и телефонных номерах служб спасения. Зрителями стали посетители поликлиники и приглашенные лица. Было необычайно оживленно и празднично.Воспитанники детского сада № 5 в своей Энциклопедии первой помощи рассказали о сердце человека и как распознать первые признаки инфаркта. Арт-группа детского сада № 11 вместе с Айболитом спешили на помощь бабушке, которая почувствовала себя плохо. Юные артисты детского сада № 14 рассказали о телефонных номерах служб спасения и как вызвать скорую помощь.Ученики Калининской школы и художественный руководитель Ольховатского филиала Городского дома культуры г. Гусева продемонстрировали лозунг «Наше здоровье в наших руках», объяснили всем зрителям, что от вредных привычек нужно избавляться. Работа арт-площадки завершилась ярким, динамичным выступлением подростковой группы Дубровского филиала Городского дома культуры и Калининской школы «Здоровое поколение».Форум здоровья продолжился работой дискуссионно-интеграционной площадки «Лучшие практики». Участники форума расположились в уютном конференц-зале Гусевской больницы. К гостям и участникам с приветственным обратились Ольга Богдановна Герцог, главный врач ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» и Василий Иванович Коляго, председатель Совета ветеранов г. Гусева.От приветственных слов перешли к награждению победителей конкурса детского рисунка «Дети на защите здоровья взрослых». 15 детей в возрасте от 4 до 7 лет получили грамоты победителей конкурса и подарки. Слова благодарности были высказаны в адрес студентов-добровольцев из профессиональных образовательных организаций г. Гусева — политехнического техникума и колледжа агротехнологий, которые оказывали необходимую помощь ветеранам, инвалидам, одиноко проживающим пожилым людям.Мобильные бригады «Золотой час мобильных услуг» — это новое для нашего округа социальное направление. Состав мобильной бригады определяется, исходя из запросов жителей территории, и включаются сотрудники тех учреждений, услуги которых востребованы. В течение 7 месяцев на выезде работали врачи и фельдшеры Гусевской больницы, социальные работники Комплексного центра, психологи ЦППРиК, специалисты по лечебной физкультуре Гусевского стадиона, сотрудники Многофункционального центра. Всем специалистам мобильных бригад «Золотой час мобильных услуг» были вручены благодарственные письма.Информационно-просветительский цикл семинаров-практикумов «Золотой час для спасения» проводился 4 месяца. За это время врачи и сотрудники Скорой помощи Гусевской ЦРБ, военнослужащие медицинской службы войсковой части 90151 обучили 340 слушателей в возрасте от 8 лет и старше практическим приемам оказания первой помощи в различных кризисных ситуациях, распознаванию признаков инсульта и инфаркта. Благодарственные письма Совета ветеранов г. Гусева были вручены медицинским работникам-участникам программы «Золотой час для спасения».Как отметила Наталья Александровна Мисевич, заместитель главного врача Гусевской ЦРБ, Конверт жизни — документ, который нужно оформить каждому человеку. В этот день 15 представителей ветеранской организации и сотрудников больницы получили Конверты жизни.Главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Богдановна Герцог свою презентацию практики «Консолидация усилий местного сообщества — залог благоприятных возможностей развития Гусевской больницы» завершила экскурсией, в ходе которой познакомила с новыми врачами, показала оснащение обновленных кабинетов, рассказала о перспективах развития больницы.