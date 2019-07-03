В городской больнице прошёл семинар «Золотой час для спасения»

3 июля 2019, 15:10

В минувшую пятницу 28 июня 2019 года в конференц-зале Гусевской центральной больницы было по-особенному оживленно. Утро началось с работы мобильного офиса МФЦ г. Гусева. Для повышения эффективности и сокращения времени ожидания оформления Конверта жизни сотрудники МФЦ и заместитель главного врача больницы Наталья Мисевич вели одновременный прием. Члены ветеранской организации при оформлении Конверта жизни могли получить персональную консультацию по волнующим вопросам своего здоровья. Оформленные Конверты жизни вручили сразу на семинарском занятии 7 членам ветеранской организации.



Главный врач больницы Ольга Герцог свою лекцию начала с организационно-правовой основы оказания первой помощи. Участники оказания первой помощи могут иметь различный уровень подготовки к её оказанию и оснащение. Также они могут быть обязанными оказывать первую помощь, либо иметь право её оказывать. В случае какого-либо происшествия, как правило, оказать первую помощь могут очевидцы — обычные люди, имеющие право ее оказывать. В большинстве случаев, они имеют минимальную подготовку и не обладают необходимым оснащением. Тем не менее, очевидцы происшествия могут выполнить простые действия, которые могут устранить непосредственную опасность для жизни пострадавших.



Слушателям семинара доступно, в форме беседы, были даны основные представления об острых формах нарушения мозгового кровообращения, о факторах риска инсульта. Особо остановились на профилактике возникновения инсульта. «Инсульт можно предупредить, контролируя факторы риска», — это должен знать каждый!



Что следует делать в случае обнаружения симптомов опасности, какую помощь можно оказать до приезда службы «Скорой помощи»? Об этом рассказала Наталья Мисевич, заместитель главного врача.



Екатерина Боровских, фельдшер Скорой помощи г. Гусева, рассказала как определить виды наружных кровотечений и показала основные способы остановки кровотечения. Эти действия позволяют спасти жизнь пострадавшего до приезда медицинских работников. Учитывая погодные условия — очень высокие значения дневной температуры воздуха (в тени до 35 градусов) — особо остановились на изучении основных приемов оказания первой помощи при перегревании (тепловом ударе).



Оказание психологической поддержки пострадавшим — это важная часть оказания первой помощи. Знания и умения в этой области позволяют оказывающему помощь создать максимально возможную психологически безопасную обстановку, что значительно повышает общую безопасность и эффективность мероприятий первой помощи. Нужно быть психологически готовым к оказанию помощи. Простые упражнения помогают снизить напряжение и сохранить душевные силы, которые так нужны в экстренной ситуации как для самого оказывающего помощь, так и для пострадавшего. Директор ЦППРиК г. Гусева Лариса Бесшапочникова и педагог-психолог Екатерина Ворсина провели практическое занятие по телесно-ориентированной терапии.

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