Центр женского здоровья, открытый в Гусеве в позапрошлом году, позволил серьезно повлиять на демографическую ситуацию. Значительного улучшения качества жизни местные власти ожидают и от Центра сердечно-сосудистой хирургии, который должен заработать уже в нынешнем месяце. Об этом шла речь во время презентации муниципалитета, которая прошла в областной Думе в четверг, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Центр женского здоровья, открытый в 2017 году, уже в 2018 году позволил сократить уровень бесплодия в городе Гусеве практически на 30%, — сообщил во время презентации глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев. — И на сегодняшний день те операции и манипуляции, которые выполняются в нашем центре, ранее приходилось делать в Калининграде и даже Санкт-Петербурге».
Центр сердечно-сосудистой хирургии, по его словам, сейчас проходит лицензирование; в конце октября должна состояться первая операция на сердце. В центр «привлечены специалисты ведущих институтов России», отметил Китаев. Для этого правительство области приобрело 10 квартир — медикам дают служебное жилье либо компенсируют аренду.
Китаев: после открытия Центра женского здоровья уровень бесплодия в Гусеве упал на треть
4 октября 2019, 12:07