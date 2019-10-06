В Гусевском округе прошли военно-патриотические мероприятия в рамках проекта «Без прошлого нет настоящего»

5 и 6 октября в Гусевском городском округе прошел крупный цикл военно-патриотических мероприятий в рамках проекта «Без прошлого нет настоящего: формирование активной жизненной позиции и патриотического самосознания молодого поколения Гусевского городского округа». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Торжественные мероприятия приурочены к 80-летию 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, прошедшей славный путь: от битвы за Москву, Курской битвы, Белорусской операции до разгрома немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии.
Правопреемник 18-й дивизии, в истории которой не было слова «отступление», в наши дни дислоцируется в Гусеве — это 79-я отдельная мотострелковая бригада. В день формирования бригады и 168 гвардейского мотострелкового Гумбинненского Краснознаменного полка прошли мероприятия с участием бойцов Гусевского гарнизона, ветеранов, волонтеров, кадетов, юнармейцев, школьников, жителей Гусевского и Черняховского городского округов.
Также в мероприятиях приняли участие: заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Владимир Беспалов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина, представители Окружного Совета депутатов.
5 октября в Гусеве состоялось возложение цветов к бюстам Героев Советского Союза, братской могиле и памятнику С. И. Гусева, проведена агитационная акция «Служба по контракту в гвардейском соединении — служба для настоящих мужчин», выставка военной техники, показательное выступление разведывательного батальона, концерт ансамбля Балтийского Флота «Черные береты», организована «полевая кухня».
6 октября в цикле мероприятий состоялся автопробег по местам боевой славы «Честь! Отвага! Мужество!» с возложением цветов к памятной доске генералу Г. И. Карижскому (г. Черняховск) и мемориалу 1200 воинам-гвардейцам (г. Калининград).
Мероприятия помогли активизировать общение и взаимодействие между подрастающим поколением и людьми старшего возраста, привлекли внимание молодежи и общественности в целом к сохранению ценной военно-исторической памяти. Проект получил финансирование на конкурсной основе из бюджета Калининградской области.
В Гусевском округе прошли военно-патриотические мероприятия в рамках проекта «Без прошлого нет настоящего»
6 октября 2019, 16:37