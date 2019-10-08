В Гусеве отметили юбилей 18-й гвардейской мотострелковой дивизии

В Калининградской области отметили 80-летний юбилей 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. В Великую Отечественную войну соединения прошли с боями от Москвы до Восточной Пруссии.В торжественных мероприятиях в честь юбилея 18-й дивизии принимают участие воины Гусевского гарнизона, юнармейцы, кадеты, обычные горожане и ветераны военной службы. Генерал армии Владимир Бакин командовал соединением в один из самых сложных периодов в жизни страны.Военнослужащие мотострелковой бригады встречают юбилей прославленного соединения с особым чувством.Дивизия была сформирована в Новосибирске осенью 1939 года.В музее Боевой Славы хранятся экземпляры дивизионной газеты и фотографии фронтовых корреспондентов. Исключительную стойкость и мужество воины соединения проявили в битве под Москвой. Дивизия прочно удерживала рубеж обороны, не подпустив противника к каналу Москва-Волга.22 января 1945-го в ходе ночного штурма дивизия овладела городом Инстербург. Боевую задачу решили менее чем за сутки. В тот же день дивизии было присвоено наименование «Инстербургская». Особая страница в истории части — штурм Кёнигсберга и Пиллау. В 90-е Владимир Беспалов в составе поискового отряда работал на местах ожесточённых боёв.Мотострелки поддерживают славные традиции соединения. Боевая выучка — на высоте. В городском парке проходит выставка стрелкового оружия и техники.