В Гусеве отметили юбилей 18-й гвардейской мотострелковой дивизии

В торжественных мероприятиях в честь юбилея 18-й дивизии принимают участие воины Гусевского гарнизона, юнармейцы, кадеты, обычные горожане и ветераны военной службы. Генерал армии Владимир Бакин командовал соединением в один из самых сложных периодов в жизни страны.
Владимир Бакин, генерал армии, командир 18-й дивизии 1995–1998 гг:
— Все воинские части были сокращённого состава, а мы их приводили в полную боевую готовность.
Военнослужащие мотострелковой бригады встречают юбилей прославленного соединения с особым чувством.
Дивизия была сформирована в Новосибирске осенью 1939 года.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Боевое крещение воины-сибиряки получили в июле 1941-го. В районе Ярцево группа войск под командованием Константина Рокоссовского вела тяжёлые оборонительные бои.
В музее Боевой Славы хранятся экземпляры дивизионной газеты и фотографии фронтовых корреспондентов. Исключительную стойкость и мужество воины соединения проявили в битве под Москвой. Дивизия прочно удерживала рубеж обороны, не подпустив противника к каналу Москва-Волга.
Василий Коляго, председатель совета ветеранов 18-й гвардейской мотострелковой дивизии:
— Сердце дрожит, чувство гордости, что я служил в этой прославленной дивизии, которая за 1418 дней ни разу не отступала.
22 января 1945-го в ходе ночного штурма дивизия овладела городом Инстербург. Боевую задачу решили менее чем за сутки. В тот же день дивизии было присвоено наименование «Инстербургская». Особая страница в истории части — штурм Кёнигсберга и Пиллау. В 90-е Владимир Беспалов в составе поискового отряда работал на местах ожесточённых боёв.
Владимир Беспалов, заместитель руководителя аппарата правительства Калининградской области:
— Познакомился и с ветеранами 18 гвардейской мотострелковой дивизии, но, и поднимали бойцов, которые остались не захороненными в боях с января по март 1945 года. Поэтому, естественно, участие сегодня в торжественном мероприятии имеет особое значение для меня.
Мотострелки поддерживают славные традиции соединения. Боевая выучка — на высоте. В городском парке проходит выставка стрелкового оружия и техники.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»