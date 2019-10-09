На востоке области прошли учения по наведению понтонных переправ

На востоке Калининградской области проводятся тактико-специальные учения. На полигоне Пугачёво личный состав дорожных войск отрабатывает практические навыки наведения понтонных переправ.Работе мешает группа условного противника. Мотострелки на понтонах и катерах перебрасываются на противоположный берег. Огневые точки подавлены. Дорожники незамедлительно приступают к наведению переправы.На воде звенья понтона соединяют специальными замками и собирают в наплавной мост. Действия военнослужащих отточены до автоматизма. Командир взвода Виталий Савин срочную служил в танковых войсках, но уже восемь лет наводит мосты и охотно передаёт свой опыт молодым.По оценке командования, дорожники с задачей справились на оценку отлично. Колонна колёсной техники и танки успешно переправились через водную преграду.