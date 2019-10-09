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На востоке области прошли учения по наведению понтонных переправ

9 октября 2019, 17:43
На востоке области прошли учения по наведению понтонных переправ
На востоке Калининградской области проводятся тактико-специальные учения. На полигоне Пугачёво личный состав дорожных войск отрабатывает практические навыки наведения понтонных переправ.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Этот водоём имитирует речку. Не пройдёт и полчаса, а воины-дорожники наведут мост длиной 90 метров.

Работе мешает группа условного противника. Мотострелки на понтонах и катерах перебрасываются на противоположный берег. Огневые точки подавлены. Дорожники незамедлительно приступают к наведению переправы.

На воде звенья понтона соединяют специальными замками и собирают в наплавной мост. Действия военнослужащих отточены до автоматизма. Командир взвода Виталий Савин срочную служил в танковых войсках, но уже восемь лет наводит мосты и охотно передаёт свой опыт молодым.

Виталий Савин, командир взвода понтонно-мостовой роты:
— И с Мурманска есть, и с Крыма есть военнослужащие, наша страна необъятная. Молодцы, молодые стараются, есть желание, стремление, в радость поучаствовать в таких учениях.

Кирилл Шманский, заместитель командира дорожно-комендантского батальона:
— На самом деле достаточно сложная у них работа, потому что действия постоянно происходят на воде, постоянно с металлом, действия очень слаженные, помогают друг другу, потому что единый коллектив.

По оценке командования, дорожники с задачей справились на оценку отлично. Колонна колёсной техники и танки успешно переправились через водную преграду.

Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
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