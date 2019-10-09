На востоке области прошли учения по наведению понтонных переправ

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Этот водоём имитирует речку. Не пройдёт и полчаса, а воины-дорожники наведут мост длиной 90 метров.
Работе мешает группа условного противника. Мотострелки на понтонах и катерах перебрасываются на противоположный берег. Огневые точки подавлены. Дорожники незамедлительно приступают к наведению переправы.
На воде звенья понтона соединяют специальными замками и собирают в наплавной мост. Действия военнослужащих отточены до автоматизма. Командир взвода Виталий Савин срочную служил в танковых войсках, но уже восемь лет наводит мосты и охотно передаёт свой опыт молодым.
Виталий Савин, командир взвода понтонно-мостовой роты:
— И с Мурманска есть, и с Крыма есть военнослужащие, наша страна необъятная. Молодцы, молодые стараются, есть желание, стремление, в радость поучаствовать в таких учениях.
Кирилл Шманский, заместитель командира дорожно-комендантского батальона:
— На самом деле достаточно сложная у них работа, потому что действия постоянно происходят на воде, постоянно с металлом, действия очень слаженные, помогают друг другу, потому что единый коллектив.
По оценке командования, дорожники с задачей справились на оценку отлично. Колонна колёсной техники и танки успешно переправились через водную преграду.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»