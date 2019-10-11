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Региональные власти помогут «Прибалтийской мясной компании» восстановить производство после вспышки АЧС

11 октября 2019, 12:09
Региональные власти помогут «Прибалтийской мясной компании», которая пострадала от вспышки африканской чумы свиней, восстановить производство. Об этом глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал телеканалу «Каскад ТВ».

Губернатор рассказал, когда заработают крупные свиноводческие предприятия. В частности, «Правдинское Свинопроизводство» в полном объёме возобновит работу в декабре. Сейчас там, по словам Алиханова, идёт так называемое «наращивание товарной массы». «ПСП‑2» работает в полную силу. Обсуждается строительство третьего комплекса предприятия.

Однако избежать новой вспышки АЧС в этом году не удалось: «К сожалению, была вспышка на „Прибалтийской мясной компании“. Мы поможем им восстановиться. Я думаю, что в следующем году они тоже возобновят потихонечку производство, и к концу следующего года вернутся в полноформатный режим».

Напомним, в Калининградской области прошлый год прошёл в условиях борьбы с африканской чумой свиней. С ноября 2017 по декабрь 2018 года в 12 округах зафиксировали 24 очага АЧС. В период с 2017 года в регионе уничтожили более 135 тысяч свиней.

Помимо «Прибалтийской мясной компании», в этом году случаи АЧС регистрировали в дикой фауне среди кабанов.
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# 1123
Отлично, запустите ролик рекламы, когда на имеющих заболевание детей деньги собираем. Поможем хрюшкам.... тьфу ты, капиталистам... 

Вот меня умиляют такие новости. Где причинно-следственная связь между вспышкой АЧС и необходимостью помогать? Установили причину? нашли виновных? Ах да, это рептилоиды поспали свинофермы своими феромонами, можно денег у населения отжать. А может зажравшихся барыги-собственники сэкономили на чём-то, вот и проблема? А платить будет да, бюджет области. Дебилы б... дь. 


*посыпали
Вчера, 12:35   ЦитироватьОтветить
70
Т
# 2ТрандецХодячий
У-се! МАлАцы! Справились.. Уничтожили конкурентов -фермеров ))))) а мясо с этого свинокомплекса ко рту метров на 5 опасно подносить, не то что есть!!! При такой скученности свинюх впарывают им тонны антибиотиков, чтоб не окочурились... Кормят тоннами гормонов и прочего говна, чтоб росли как на дрожжах! .... А народ ест это типаМясо термоядерное и удивляется " а чейТа рак так костит?" 
Вчера, 13:13   ЦитироватьОтветить
120
П
# 3Протуберанец
Моя семья давно покупает мясо у проверенного фермера. Я ему доверяю, вижу как и что он делает для получения мясной продукции. Крупным производителям доверия нет. Мой пост относится к каждому покупателю, заимейте своего постоянного поставщика, если что, есть с кого спросить. Богатеи давно организовали свое производство, поскольку массовому производству мяса, молока не доверяют. Всем благ и доброго здоровья. 
Вчера, 15:32   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 4Гость таня
народ против поддержки казенными деньгами химисвиноводства, народ за мелкофермерское, о мясе  химсвина говорить нечего, пусть  прекратят травить землю, воздух, людей 
Вчера, 15:45   ЦитироватьОтветить
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Г
# 5Гость Гость
Цитата: Гость таня
народ против поддержки казенными деньгами химисвиноводства, народ за мелкофермерское, о мясе  химсвина говорить нечего, пусть  прекратят травить землю, воздух, людей 
Мелкий фермер не сможет обеспечить потребность области в мясе. И с кубановке мясо кушают все. Я одному знатоку на шашлыках впарил, что мясо домашние, а когда знаток Мясной продукции и критик кубановки причмокивая все съел я ему сказал что мясо из кубановки. Так что кушайте бразильскую курицу! 
Вчера, 19:47   ЦитироватьОтветить
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