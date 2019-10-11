Региональные власти помогут «Прибалтийской мясной компании», которая пострадала от вспышки африканской чумы свиней, восстановить производство. Об этом глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал телеканалу «Каскад ТВ».
Губернатор рассказал, когда заработают крупные свиноводческие предприятия. В частности, «Правдинское Свинопроизводство» в полном объёме возобновит работу в декабре. Сейчас там, по словам Алиханова, идёт так называемое «наращивание товарной массы». «ПСП‑2» работает в полную силу. Обсуждается строительство третьего комплекса предприятия.
Однако избежать новой вспышки АЧС в этом году не удалось: «К сожалению, была вспышка на „Прибалтийской мясной компании“. Мы поможем им восстановиться. Я думаю, что в следующем году они тоже возобновят потихонечку производство, и к концу следующего года вернутся в полноформатный режим».
Напомним, в Калининградской области прошлый год прошёл в условиях борьбы с африканской чумой свиней. С ноября 2017 по декабрь 2018 года в 12 округах зафиксировали 24 очага АЧС. В период с 2017 года в регионе уничтожили более 135 тысяч свиней.
Помимо «Прибалтийской мясной компании», в этом году случаи АЧС регистрировали в дикой фауне среди кабанов.
Региональные власти помогут «Прибалтийской мясной компании» восстановить производство после вспышки АЧС
11 октября 2019, 12:09