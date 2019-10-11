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Информационный сайт города Гусева

Готовы макеты пушек образца 1902 года, которые установят на набережной рядом с храмом

11 октября 2019, 19:20
Готовы макеты пушек образца 1902 года, которые установят на набережной рядом с храмом
Готовы макеты пушек образца 1902 года, которые планируется установить на набережной рядом с храмом Всех Святых в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Фотографии этих орудий на своей странице выложил Альберт Адылов.

«Сегодня был рассекречен главный военный объект города Гусева, который скрывался под вывеской „Водоканал“. Военный потенциал там находится просто чудовищный. Составили акт», — написал автор фотографий.

Пушки будут использоваться для выстрелов в торжественные и памятные дни.

Напомним, ремонтные работы в центре города проходят в рамках проекта «Русская победа спасла Париж», посвящённого памяти участников боёв под Гуммбиненном, произошедших в 1914 году. Срок реализации проекта — ноябрь 2019 года.
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1
# 1123
Скрытая реклама Водоканала?
А пробный отстрел стволов был произведён?, как-бы не оконфузиця прям по Петру-1 при приёме пушек у уральских металлургов. 
Вчера, 21:11   ЦитироватьОтветить
10
Р
# 2Работник водоканала
О, так это же Женя "Черногорский" (в синей куртке), заместитель Му-му с иностранным гражданством
Вчера, 21:35   ЦитироватьОтветить
10
Л
# 3Лика
Храм и пушки?
Вчера, 21:39   ЦитироватьОтветить
40
П
# 4Пзцполный
На какую куйню ток бабки народные не спускают.. Ужассс... 
Вчера, 22:40   ЦитироватьОтветить
20
а
# 5а
"Пушки для торжественных выстрелов в праздники ", с приваренными штырями в стволе. Ещё и около храма,отличное сочетание. Как всё у нашей администрации на бумагах красиво ! А по факту всё через ж-пу.

Вчера, 23:15   ЦитироватьОтветить
30
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