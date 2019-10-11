Готовы макеты пушек образца 1902 года, которые планируется установить на набережной рядом с храмом Всех Святых в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж». Фотографии этих орудий на своей странице выложил Альберт Адылов.
«Сегодня был рассекречен главный военный объект города Гусева, который скрывался под вывеской „Водоканал“. Военный потенциал там находится просто чудовищный. Составили акт», — написал автор фотографий.
Пушки будут использоваться для выстрелов в торжественные и памятные дни.
Напомним, ремонтные работы в центре города проходят в рамках проекта «Русская победа спасла Париж», посвящённого памяти участников боёв под Гуммбиненном, произошедших в 1914 году. Срок реализации проекта — ноябрь 2019 года.
Готовы макеты пушек образца 1902 года, которые установят на набережной рядом с храмом
11 октября 2019, 19:20